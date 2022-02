Sanremo 2022, Amadeus si ferma per disegnare ma dimentica una L. Ecco il «Festiva» della canzone italiana

Disegno con errore per il presentatore del Festival. Dubbi sulla performance anche dai The Jackal

Come da programma, nella quarta serata del Festival di Sanremo è arrivata una valanga di ospiti. Fra questi, a prendere il palcoscenico è stato Jovanotti che ha letto davanti al pubblico dell’Ariston la poesia Bello Mondo di Mariangela Gualtieri. Una poesia che Jovanotti ha dedicato agli alunni in Dad. Mentre il Ragazzo Fortunato era solo davanti al microfono, Amadeus ha improvvisato un disegno con fogli e pennarelli. Sicuramente il direttore artistico del Festival ha dimostrato di essere un ottimo presentatore ma forse per affermarsi in campo pittorico manca ancora un po’ di esercizio. Sui social il disegno di Amadeus è già diventato un meme e in tanti hanno notato che nella descrizione mancava qualcosa: una L. Il presentatore infatti ha scritto: «Il Festiva della gioia e… dell’amicizia vera!!!».

