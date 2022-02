Sanremo 2022, comincia la quarta serata del Festival. Musica protagonista con duetti e cover

Mannoia e Sangiovanni a muso duro

La scelta di Sangiovanni e Fiorella Mannoia è intensa. Il testo di A muso duro di Pierangelo Bartoli è un colpo allo stomaco e il giovane vincitore di Amici riesce a dare una buona interpretazione. Mannoia è sempre un gran regalo. Il brano termina, i due artisti si abbracciano e l’applauso del pubblico ripaga l’emozione. «Canzoni come queste annullano ogni barriera generazionale», dice Fiorella Mannoia ringraziando il giovane cantante con cui ha appena duettato. «Il 4 febbraio dell”87 cantai su questo palco Quello che le donne non dicono», ricorda la cantante, citando uno dei suoi più grandi successi.

Beppe Vessicchio sul palco

È la volta de Le Vibrazioni. Ad accompagnarli Sophie and The Giants e un ineditissimo Beppe Vessicchio sul palco e non alla direzione dell’orchestra. Il sound è esplosivo, Sarcina è in grande forma. La scelta dei pezzi stranieri si conferma vincente: Live and let die di Paul McCartney scalda l’Ariston.

Maria Chiara Giannetta arriva all’Ariston

La quarta co-conduttrice del Festival di Sanremo scende le scale dell’Ariston. L’emozione della giovane attrice è palpabile ma l’ironia con cui arriva sul palco è vincente. Ringrazia il pubblico e parte con il primo annuncio della sua serata da presentatrice. Ad essere chiamato è Yuman. Tra i nomi più emergenti di questa edizione sceglie un classico assoluto. Le note di My way portano Frank Sinatra sul palco. La voce dell’artista è sempre notevole.

Via alla gara, Noemi incanta con Aretha Franklin

La gara parte con Noemi. La scelta è su Aretha Franklin. (You make me feel like) a natural woman risuona nel teatro Ariston con il graffio della cantante romana, ex concorrente di X Factor. Piano e voce, l’artista porta sul palco la prima grande novità della serata. Quest’anno tra le cover scelte ci saranno anche brani internazionali. Il ritmo della serata sembra cominciare piuttosto sostenuto. Il secondo cantate a esibirsi è Giovanni Truppi accompagnato da Vinicio Capossela. I due rendono giustizia a Nella mia ora di libertà di Fabrizio De André.

Si parte

La quarta serata del Festival di Sanremo è cominciata. «Grazie per il vostro affetto, l’applauso lo chiedo subito per questa meravigliosa orchestra», Amadeus scende le scale e saluta così il pubblico che lo ha premiato con ascolti da record per tutte e tre le prime serate della 72esima edizione. L’applauso non è chiesto a caso. La serata sarà all’insegna della musica con le 25 cover scelte dagli artisti in gara. I più grandi successi degli anni ’60, ’70, ’80 e ’90 si alterneranno sul palco coinvolgendo l’Ariston in un’atmosfera di nostalgie e rivisitazioni. Tra le novità anche la presenza di brani stranieri. Amadeus presenterà i 25 Big che si esibiranno, nella maggior parte dei casi, in duetti con ospiti, pronti ad essere valutati da tutte le giurie: il televoto, la demoscopica e la Sala stampa. Dopo l’incanto di Drusilla Foer, a scendere le scale in qualità di co-conduttrice sarà la giovane Maria Chiara Giannetta, volto della serie di Rai Uno Don Matteo e protagonista della serie Blanca. Mai come questa sera però la musica farà da protagonista. Non ci saranno super ospiti a far sorridere o riflettere ma, dalle anticipazioni, i duetti hanno tutte le carte in regola per uno show coinvolgente. L’ordine di uscita dei Big è stato annunciato poche ore fa: a dare il via alla gara sarà Noemi, sesto Sangiovanni con Fiorella Mannoia, a seguire Achille Lauro e Loredana Berté. «Dopo 25 anni, quando davvero il mondo della tv è interamente cambiato, c’è stata una risposta collettiva». Le parole del direttore di rete Stefano Coletta a poche ore dall’inizio del quarto appuntamento hanno commentato il nuovo record di ascolti raggiunto anche nella serata di ieri. L’edizione 2022 di Sanremo è la più seguita dal 1997 con quasi il 55% di share medio.

