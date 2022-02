Amadeus esulta dopo un’altra serata da record: «Mi ha chiamato Mattarella, si è commosso». All’Ariston arriva Maria Chiara Giannetta

«Ho ricevuto una telefonata dal presidente Mattarella: se non avessi visto lo 06 e la persona che mi ha chiamato dicendo che mi avrebbe passato il presidente, non ci avrei creduto. È stata una telefonata bellissima: il presidente ha seguito il festival, si è complimentato e ha ringraziato per l’omaggio che lo ha commosso». Amadeus lo annuncia nella quotidiana conferenza stampa sul festival di Sanremo, oggi, senza nascondere l’emozione dopo che ieri aveva aperto la terza serata proprio con un omaggio a Sergio Mattarella, (ri)eletto alla presidenza della Repubblica. «E’ la sua telefonata che mi commuove, gli ho detto. E’ stato un omaggio semplice, fatto con il cuore. Il presidente ha ricordato la serata alla Bussola, essendo un grande fan di Mina ha gradito veramente il nostro omaggio. Lo ringrazio di cuore, questo gesto mi commuove». Il conduttore assicura: «E’ stata una telefonata che non dimenticherò mai, è chiaro. Avrei voluto quasi registrarmela e farla sentire un giorno ai nipoti. E’ stato emozionante: anche il tono di affetto, diretto, semplice di questo grande uomo mi ha emozionato».

I risultati

L’edizione 2022 di Sanremo, dopo le prime tre serate, è la più seguita dal 1997 con quasi il 55% di share medio: «Dopo 25 anni, quando davvero il mondo della tv è interamente cambiato, vuol dire che c’è stata una risposta collettiva», dice in conferenza stampa il direttore di Rai1 Stefano Coletta. E si conferma il successo soprattutto tra il target femminile 15-24 anni, con il 74%. «Il Paese si è connesso con questo evento perché è stato raggiunto l’obiettivo che la Rai ha anche in questo genere importante come l’intrattenimento», aggiunge Coletta. Nel 2021 la serata delle 25 canzoni aveva portato a casa il 53.4%: quest’anno il 54.1%. «E’ come se quest’anno la narrazione si fosse ‘soapizzata’, chi è entrato nel viaggio con la prima puntata va avanti, con una permanenza altissima attraverso le serate», dice il direttore di Rai 1. «E’ il risultato di tutto il lavoro di Amadeus. Vedere l’entusiasmo di Morandi insieme alla bellezza adolescenziale di Sangiovanni e Matteo Romano è commovente. Ed è il parametro della nuova direzione del prime time».

Amadeus spiega che Fiorello non tornerà. «Non credo proprio che Fiorello tornerà. E non credo che domani sera ci siano ospiti, dice il conduttore. A parte un paio di momenti di punteggiature, le protagoniste saranno le supercanzoni», dice il conduttore. Non nasconde il suo entusiasmo Maria Chiara Giannetta, l’attrice protagonista della fiction di Rai1 Blanca: sarà lei la co-conduttrice questa sera. «Mi sento come un’invitata a un matrimonio reale. Non appartengo a questo mondo, ma è un invito bellissimo», dice in conferenza stampa. «Con Amadeus ci siamo conosciuti ai Soliti Ignoti. Galeotte furono le friselle. Certo, volevo fare quella simpatica e intelligente, ma dopo Drusilla che è stata meravigliosa, dovrò cambiare strategia. Il mio approccio al festival sarà quello di dare alla musica la me stessa che ha colpito Amadeus». E sulle altre co-conduttrici dice: «Siamo tutte donne diverse, tutte straordinarie in quello che fanno. Ho realizzato di essere la più piccola, e mi voglio divertire come i più piccoli».

In copertina ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Amadeus, a sinistra, e Maria Chiara Giannetta in conferenza stampa, Sanremo, 4 febbraio 2022.

Speciale Sanremo 2022

I testi delle canzoni

Achille Lauro – Domenica | Aka 7even – Perfetta così | Ana Mena – Duecentomila ore | Dargen D’Amico – Dove si balla | Ditonellapiaga con Rettore – Chimica | Elisa – O forse sei tu | Emma – Ogni volta è così | Fabrizio Moro – Sei tu | Gianni Morandi – Apri le tue porte | Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia | Giusi Ferreri – Miele | Highsnob e Hu – Abbi cura di te | Irama – Ovunque sarai | Iva Zanicchi – Voglio amarti | La rappresentante di Lista – Ciao ciao | Le Vibrazioni – Tantissimo | Mahmood e Blanco – Brividi | Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare | Matteo Romano – Virale | Michele Bravi – Inverno dei fiori | Noemi – Ti amo non lo so dire | Rkomi – Insuperabile | Sangiovanni – Farfalle | Tananai – Sesso occasionale | Yuman – Ora e qui

Leggi anche: