Il Festival di Sanremo è arrivato alla sua quarta e penultima puntata. Oggi, venerdì 4 febbraio, la kermesse prevede che i concorrenti si esibiscano reinterpretando canzoni del passato. La finestra temporale in cui sono stati pescati i brani, sia italiani che internazionali, va dagli anni Sessanta agli Novanta. Anche stasera, come ieri, 3 febbraio, saliranno sul palco dell’Ariston tutti i 25 artisti in gara. Da «Sei bellissima» interpretata da Achille Lauro e Loredana Bertè, fino a «What a feeling» di Elisa, ecco l’ordine in cui si esibiranno, con i rispettivi cantanti scelti da sparring partner per i duetti:

Noemi Giovanni Truppi con Vinicio Capossela Yuman con Rita Marcotulli Le Vibrazioni con Sophie and the Giants Sangiovanni con Fiorella Mannoia Emma con Francesca Michielin Gianni Morandi con Mousse T. Elisa Achille Lauro con Loredana Bertè Matteo Romano con Malika Ayane Irama con Gianluca Grignani Ditonellapiaga e Rettore Iva Zanicchi Ana Mena con Rocco Hunt La Rappresentante di Lista con Cosmo Margherita Vicario e Ginevra Massimo Ranieri con Nek Michele Bravi Mahmood & Blanco Rkomi con Calibro 35 Aka 7even con Arisa Highsnob & Hu con mr. Rain Dargen D’Amico Giusy Ferreri con Andy dei Bluvertigo Fabrizio Moro, Tananai con Rosa Chemical

I duetti e le cover (in ordine alfabetico)

Speciale Sanremo 2022

I testi delle canzoni

Achille Lauro – Domenica | Aka 7even – Perfetta così | Ana Mena – Duecentomila ore | Dargen D’Amico – Dove si balla | Ditonellapiaga con Rettore – Chimica | Elisa – O forse sei tu | Emma – Ogni volta è così | Fabrizio Moro – Sei tu | Gianni Morandi – Apri le tue porte | Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia | Giusi Ferreri – Miele | Highsnob e Hu – Abbi cura di te | Irama – Ovunque sarai | Iva Zanicchi – Voglio amarti | La rappresentante di Lista – Ciao ciao | Le Vibrazioni – Tantissimo | Mahmood e Blanco – Brividi | Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare | Matteo Romano – Virale | Michele Bravi – Inverno dei fiori | Noemi – Ti amo non lo so dire | Rkomi – Insuperabile | Sangiovanni – Farfalle | Tananai – Sesso occasionale | Yuman – Ora e qui

