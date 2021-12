Gigi D’Agostino spiazza i fan: «Combatto contro un grave male aggressivo, il dolore non mi dà pace»

Gigi D’Agostino ha messo da parte la musica e ha usato per la prima volta i social per parlare del suo privato e della malattia che lo affligge da tempo. «Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo. È un dolore costante, non mi dà pace», ha scritto Gigi Dag in un post. Il musicista ha raccontato di come la sofferenza dovuta al malessere lo stia consumando, «mi ha reso molto debole. Ma continuo a lottare, spero di trovare un pochino di sollievo». L’artista ha chiosato con un ringraziamento al pubblico: «Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi. Mi trasmettono tanta forza, mi scaldano il cuore». Musicista e produttore di musica dance, D’Agostino nasce nel 1967 a Torino. Il padre, operaio, è probabilmente la persona che fa scoccare in lui la scintilla della musica: è infatti un appassionato suonatore di fisarmonica. Gigi, dopo l’abbandono della carriera scolastica, nel 1986 comincia l’attività di disc jokey. Il successo arriva nel 1999 con il singolo Bla Bla Bla: un singolo pensato come «un pezzo per tutte le persone che parlano e parlano senza dire niente», così lo aveva descritto. Da lì la carriera esplode.

