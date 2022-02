Sanremo 2022, Mengoni contro gli hater: «Libertà non è dire il c*zzo che vuoi»

Marco Mengoni sale sul palco senza annunci. Luci spente, solo un faro puntato al centro. Accanto a lui Filippo Scotti, l’attore protagonista di È stata la mano di Dio, l’ultimo film di Paolo Sorrentino. Insieme si mettono a leggere del testo sui loro smartphone. Sono commenti presi dai social. Tutti riguardano il Festival di Sanremo. All’inizio sono leggeri, anche divertenti. «Dovrebbe istituire una settimana di ferie per vedere Sanremo», oppure «Sanremo è quella cosa che succede tra un tweet e l’altro». Ma più si va avanti e più il tono peggiora. I messaggi cominciano a diventare insulti. «Che cesso… spero che il cesso non s’offenda», «Perché parli? Mi fai vomitare» e ancora «Figlio di una gran bastarda». Poi leggono l’articolo 21 della Costituzione sulla libertà di pensiero. E chiudono: «Libertà non è dire il c*zzo che vuoi. Puoi dire quel che vuoi se rispetti gli altri, altrimenti non stai esercitando il tuo diritto di parola, stai violando la dignità di qualcuno. Una tastiera può essere un’arma». Da qui Mengoni parte con la prima canzone della serata: L’Essenziale.

