Sanremo è anche il Festival dei meme: i 10 migliori della seconda serata

Se la prima serata di Sanremo ha dato una gran soddisfazione agli amanti dei meme, non si può dir lo stesso della seconda serata, visto l’esiguo bottino. A regnare incontrastato è stato certamente Checco Zalone, che con le sue performance e i suoi personaggi, in particolare nella sua versione rapper o nei panni del virologo cugino di Albano Carrisi, ha rubato la scena un po’ a tutti. C’è però una gara parallela che sta sempre più emergendo sul palco dell’Ariston: è la battaglia del FantaSanremo, con gli artisti sul palco agguerritissimi come non mai per non deludere i fan che li hanno schierati nella propria cinquina. Protagonisti di questo acerrima lotta all’ultimo Michele Bravi e Sangiovanni, ma anche Aka 7even. Intanto Elisa, con la sua O forse sei tu, è balzata in cima alla prima classifica generale. La classifica delineata – per ora – dai voti della giuria della sala stampa non pare rispecchiare il gusto di molti utenti. Nelle prossime serate, come previsto dal regolamento, entreranno in gioco il Televoto e la Giuria Demoscopica 1000: le carte verranno sicuramente scompigliate. Ne siamo certi: se ne vedranno ancora delle belle, non solo in gara, ma anche sul fronte dei meme. Per scoprire cosa succederà potete continuare a seguirci su tutti i social: Twitter, Instagram e TikTok.

Speciale Sanremo 2022

I testi delle canzoni

Achille Lauro – Domenica | Aka 7even – Perfetta così | Ana Mena – Duecentomila ore | Dargen D’Amico – Dove si balla | Ditonellapiaga con Rettore – Chimica | Elisa – O forse sei tu | Emma – Ogni volta è così | Fabrizio Moro – Sei tu | Gianni Morandi – Apri le tue porte | Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia | Giusi Ferreri – Miele | Highsnob e Hu – Abbi cura di te | Irama – Ovunque sarai | Iva Zanicchi – Voglio amarti | La rappresentante di Lista – Ciao ciao | Le Vibrazioni – Tantissimo | Mahmood e Blanco – Brividi | Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare | Matteo Romano – Virale | Michele Bravi – Inverno dei fiori | Noemi – Ti amo non lo so dire | Rkomi – Insuperabile | Sangiovanni – Farfalle | Tananai – Sesso occasionale | Yuman – Ora e qui

