Sanremo 2022, lo Zalone virologo canta “Pandemia ora che vai via”. Musica di Beppe Virussicchio – Il video

Suona come un augurio. Come sappiamo l’arrivo della variante Omicron ha portato un po’ di speranza nelle previsioni sull’andamento del Coronavirus, anche l’Oms ha spiegato che la fine della pandemia potrebbe non essere lontana. Sul palco dell’Ariston Checco Zalone oggi ha deciso interpretare un virologo, nello specifico un cugino di Albano Carrisi. Con il CoroVirus del Festival di Sanremo ha cantato Pandemia ora che vai via. Vi lasciamo il video completo sperando di poterlo cantare questa primavera senza mascherina.

Speciale Sanremo 2022

I testi delle canzoni

Achille Lauro – Domenica | Aka 7even – Perfetta così | Ana Mena – Duecentomila ore | Dargen D’Amico – Dove si balla | Ditonellapiaga con Rettore – Chimica | Elisa – O forse sei tu | Emma – Ogni volta è così | Fabrizio Moro – Sei tu | Gianni Morandi – Apri le tue porte | Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia | Giusi Ferreri – Miele | Highsnob e Hu – Abbi cura di te | Irama – Ovunque sarai | Iva Zanicchi – Voglio amarti | La rappresentante di Lista – Ciao ciao | Le Vibrazioni – Tantissimo | Mahmood e Blanco – Brividi | Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare | Matteo Romano – Virale | Michele Bravi – Inverno dei fiori | Noemi – Ti amo non lo so dire | Rkomi – Insuperabile | Sangiovanni – Farfalle | Tananai – Sesso occasionale | Yuman – Ora e qui

