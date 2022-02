Sanremo 2022, Zalone in versione rapper conquista l’Ariston: la sua hit «Poco Ricco» – Il video

Dopo un inizio controverso che ha diviso gli spettatori del Festival di Sanremo tra fan e hater (come sempre accade con lui), Checco Zalone con il suo secondo sketch non può che unire tutti in un grande risata liberatoria. Il comico in versione trapper ha regalato al pubblico una canzone che è già la vera hit del Festival. Si chiama Poco ricco.

Che ne sai di me?

Della mia Playstation 2 quando già c’era la 3?

Che ne sai di me?

Delle mie gioie represse dei miei Full 5 senza la s

Quando cammini per strada

Vedi l’insegna di Prada

Ma senti una voce amara

Che ti dice “Zara”

Quando nell’autosalone

Scusi un’informazione?

Quel Porche nero c’è anche a chilometro zero?

Quando ti senti prigioniero nel tuo quartiere galera

Perché vivi a tre chilometri da Brera

E lì la sera

Guardavo la ringhiera

Stavolta m’impicco

Ahhh..

(Senti dolore?) No…

Sento ancora il dolore di quando ero

Poco ricco

Sai ci penso quando attracco con il mio caicco

Mamma mia com’ero poco ricco

Quando scendo do la mancia allo sceicco

Minchia zio com’ero poco ricco

Quando compro i croccanti del mio cane Bracco

(Da chi li hai comprati?)

Da Cracco!

Uno glielo scrocco

Per rispetto di mia madre

Devastata dopo yoga alla mattina

Dentro casa una sola filippina

Dolce botulina

Adesso nei 44 in fila

Col resto di due e il permesso a Manila

Eri con mio padre con le puttane in viale Monza

Quelle a 20 euro, basse, con la panza

Adesso ho un padre eccezionale

Va a puttane dentro il Bosco Verticale

E lì ci ho preso un trilocale

Ci vado a meditare

E dal terrazzo dietro corso Como vedo il Duomo

Lo compro io!

Si può sfrattare dio?

E lì il morale cade a picco

Ahhh..

(Dolore?)No, no, no, no, no..

Il cash non mi ha cambiato

Sono ancora

(Questa vinceva il Festival, questa!)

Poco ricco

Poco ricco

Poco ricco

E c’ho le ragadi

È dedicata a voi

A tutti i poco ricchi del mondo!

Alle aliquote al 20!

Ai bonus facciata lissù!

A quelli che con una macchina indietro pago la maxi rata

Ai conduttori di programmi serali che fanno le televendite!

Buon Pnrr a tutti!

Ciao!

Ragadiii

Ragadiii

(Poco ricco)

(Poco ricco)

(Poco ricco)