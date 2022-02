Sanremo 2022. Ovviamente Zalone, ma anche il FantaSanremo e la nave inutile: il Top&Flop della seconda serata

Non neghiamolo. Questa serata del Festival di Sanremo ha un nome e un cognome: Checco Zalone. L’esordio della rassegna guidata da Amadeus ha lasciato tanti spunti di cui parlare. La seconda serata, forse, un po’ meno. Performance artistiche nella norma. Non abbiamo prove indimenticabili ma nemmeno flop disastrosi. La sensazione, almeno al momento, è che canzoni candidate per il podio fossero tutte nella prima serata. Unica, fondamentale, eccezione per O forse sei tu di Elisa che vince anche la classifica della sala stampa. In compenso è bastato Zalone per mandare in tilt i social. Ci scusino quindi i lettori se in questa modesta classifica il comico pugliese tornerà due volte.

Top – Il coro dei virologi

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Checco Zalone

Non vogliamo tirarla a nessuno. Ma il fatto che si possa ridere un po’ del Covid e dei virologi senza aver paura di scadere in fake news e complottismi non può che farci bene. Davvero ottimo il coro dei virologi su Pandemia che vai via, tutto sulle musiche di Beppe Virussicchio. Da segnalare nelle perfomance canore di Zalone anche Poco Ricco, la storia del rapper Ragadi che si lamenta delle sue condizioni benestanti. Praticamente già una hit.

Top – Elisa

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Elisa e Amadeus

Prima nella classifica della sala stampa e prima anche per noi. Giusto per stare in linea con la categoria. Elisa e la sua O forse sei tu hanno riportato un po’ di musica in questa serata in cui sembrava che le canzoni fossero diventate quasi una comparsa. Non potevamo aspettarci di meglio. È lei una delle voci da seguire nelle fasi finali di Sanremo.

Top – FantaSanremo

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Sangiovanni ha urlato «Fantasanremo!» e «Papalina!»

Sangiovanni ha voluto esagerare. A fine esibizione ha preso da parte Amadeus e gli ha chiesto un favore: urlare dal palco «FantaSanremo!» e «Papalina!». Per il FantaSanremo sono 75 punti facili. Il gioco è come il FantaCalcio: si decide una squadra di artisti e poi si vede chi totalizza più punti in base a una tabella di bonus e malus. Tre anni fa era giusto un torneo tra amici, ora è un colosso da migliaia di partecipanti.

Flop – Zalone Bis

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Checco Zalone

La concluse è stata splendida ma l’esordio tremendo. Se ne parlerà tanto. Zalone ha portato sul palco dell’Ariston una «storia Lgbtq ambientata in Calabria». Non ha funzionato. Anche se l’idea poteva essere quella di giocare sugli stereotipi, il risultato è stato parecchio volgare.

Flop – La nave

RAI |Orietta Berti

Capiamo tutto. Lo sponsor, la voglia di puntare su idee diverse, la scelta di coinvolgere Fabio Rovazzi e Orietta Berti. Con il risultato però non ci siamo proprio. Tutte le volte l’inquadratura si sposta dal Teatro Ariston alla Costa Toscana viene voglia anche di spostarsi dal televisore. Meno male che c’è Orietta.

Flop – Tananai

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Tananai

Secondo la sala stampa è stata l’esibizione peggiore della serata. Come nel caso di Elisa, anche qui ci sentiamo perfettamente rappresentati dalla categoria.

