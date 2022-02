Sanremo 2022, Meloni sta con Zalone: «Che tristezza i fanatici del politicamente corretto»

Anche Giorgia Meloni interviene nel dibattito su Checco Zalone. All’indomani della partecipazione del comico al Festival di Sanremo, con tutte le polemiche che ne sono scaturite, la presidente di Fratelli d’Italia si è schierata apertamente con Zalone: «I fanatici del politicamente corretto come al solito non gradiscono la comicità libera e partono all’attacco di Checco Zalone, con esponenti politici che chiedono le scuse o che venga “corretto il tiro” della sua satira. Che tristezza. Viva Zalone e la comicità libera e pungente». In particolare, all’inizio della serata, ha fatto discutere la frase rivolta da Zalone ad Amadeus: «Perché non hai chiamato almeno una donna scema?». In seguito, il comico ha recitato una favola Lgbtq, spaccando i social e provocando alcune reazioni piccate, tra cui quella di Vladimir Luxuria.

Già due anni fa, Meloni si era schierata con Zalone dopo le polemiche che l’avevano travolto per il film Tolo Tolo. «Il furore ideologico della sinistra vorrebbe censurare il nuovo film di Checco Zalone perché lo considera politicamente scorretto. Io voglio fargli i complimenti per come riesce sempre a far riflettere, con un sorriso, sui temi più discussi del nostro tempo. Bravo Checco!», aveva scritto sempre su Twitter la leader di Fdi.

