Sanremo 2022, la favola Lgbtq di Zalone spacca i social: «È uno scempio». Adinolfi: «È l’Alberto Sordi del XXI secolo» – Il video

«Prepariamo i comunicati stampa contro questo scempio». Le parole sono di Monica Romano, consigliera comunale di Milano e attivista Lgbtq. Dopo la performance di Checco Zalone sul palco del Festival di Sanremo sono centinaia i commenti di questo tipo che si possono trovare su Twitter. Zalone ha messo in scena una fiaba, una «storia Lgbtq ambientata in Calabria». Il racconto è quello di Oreste, un uomo trans di origine brasiliane che viene invitato a un ballo di corte da un re omofobo. Oreste ha un colpo di fulmine con il principe ma il re si oppone. Alla fine della favola con una parodia di Almeno tu nell’universo si scopre che il trans si prostituisce e che il re è uno dei suoi clienti affezionati.

L’idea era quella di mettere in scena una delle tante storie dissacranti a cui ci ha abituato il comico pugliese. Le critiche arrivano da voci diverse, fra queste anche quella di Jonathan Bazzi: «Che assenza totale di talento, oltre che di intelligenza emotiva. Non vedevo Zalone dalla parodia di Carmen Consoli/zio Santuzzo, e ora mi sono ricordato perché». Complimenti invece da tanti utenti, tra cui Mario Adinolfi: «Sempre grande Checco Zalone, è l’Alberto Sordi del XXI secolo italiano. La storia del nostro Paese sarà raccontata dai suoi film, dai suoi sketch e anche da questo passaggio a Sanremo nel 2022. Bravo, intelligente, non conformista, coraggioso come un artista deve saper essere».

