Sanremo 2022, inizia la seconda serata. Tutto l’Ariston in piedi per l’omaggio a Monica Vitti

Amadeus ha aperto il Festival di Sanremo ricordando Monica Vitti, deceduta il 2 febbraio: «Una delle più grandi attrici della storia del cinema italiano. La sua scomparsa non è solo un lutto per il mondo dello spettacolo ma anche per l’intero Paese. Monica Vitti ci ha fatto piangere, ridere e pensare. Pensate quando al cinema i ruoli comici erano una rarità…», ha detto. Vitti è stata una grande protagonista della commedia all’italiana accanto ad Alberto Sordi (la camera ardente si terrà in Campidoglio venerdì 4 febbraio). Il primo a esibirsi è stato Sangiovanni, 18 anni, che ha aperto la seconda serata della kermesse musicale di Rai 1. Arrivato secondo all’ultima edizione di Amici, è conosciuto per Malibu.

Si parte

È tutto pronto per la seconda serata di Sanremo. Dopo gli ascolti record dell’esordio, il Festival si prepara al nuovo appuntamento di stasera, mercoledì 2 febbraio. Tra gli ospiti più attesi c’è il comico Checco Zalone (che ha già fatto parlare di sé per una battuta su Telelombardia e che salirà sul palco dell’Ariston per la prima volta). Al fianco di Amadeus stasera ci sarà l’attrice di Suburra Lorena Cesarini mentre non dovrebbe essere prevista la partecipazione di Fiorello. Ma con lui tutto è possibile. Non ci sarà, e questo è sicuro, Luca Argentero, assente per un lutto. Laura Pausini, invece, sarà l’ospite musicale più importante della serata insieme ad Arisa e Malika Ayane. Per quanto riguarda la gara, invece, si esibiranno 13 cantanti: si comincerà con Sangiovanni ma tra i big che saliranno sul palco ci saranno anche Emma, Elisa (ancora oggi considerata la super favorita) e Irama. A catalizzare l’attenzione del pubblico, nel corso della prima serata, sono stati i Maneskin (con le lacrime di Damiano), Mahmood e Blanco – che, non a caso, hanno conquistato il primo posto della classifica provvisoria – oltre ad Achille Lauro che si è “battezzato” in diretta suscitando polemiche su polemiche. Sul podio anche La rappresentante di lista e Dargen D’amico.

La scaletta di Sanremo 2022

Questa la scaletta della seconda serata di Sanremo 2022:

Sangiovanni – Farfalle

– Farfalle Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

– Tuo padre, mia madre, Lucia Le Vibrazioni – Tantissimo

– Tantissimo Emma – Ogni volta è così

– Ogni volta è così Matteo Romano – Virale

– Virale Iva Zanicchi – Voglio amarti

– Voglio amarti Ditonellapiega e Rettore – Chimica

– Chimica Elisa – O forse sei tu

– O forse sei tu Fabrizio Moro – Sei tu

– Sei tu Tananai – Sesso occasionale

– Sesso occasionale Irama – Ovunque sarai

– Ovunque sarai Aka7even – Perfetta così

– Perfetta così Highsnob e Hu – Abbi cura di te

