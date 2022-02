Sanremo 2022, la prima serata con Maneskin e Berrettini: cosa prevede la scaletta ufficiale

Manca ormai davvero poco alla 72esima edizione del Festival di Sanremo. A salire per la terza volta sul palco dell’Ariston come conduttore e direttore artistico sarà Amadeus che alle 20.50 darà ufficialmente inizio all’attesa kermesse canora. Ad affiancarlo la prima co-conduttrice Ornella Muti, al centro di non poche polemiche e scontri ancor prima del grande inizio. Saranno 12 i cantanti che si esibiranno in questa prima serata, lasciando spazio agli altri 13 nella gara di domani, 2 febbraio. Un viaggio tra generazioni e diversi stili musicali che ancora una volta, ormai in pieno stile Amadeus, cercherà di unire tradizione e innovazione. Da Achille Lauro a Gianni Morandi, da Mahmood e Blanco a Massimo Ranieri, l’ordine di uscita ufficiale degli artisti è stato diffuso nella conferenza stampa di oggi pomeriggio. Sarà proprio Lauro a dare il via alla gara. Sesto Michele Bravi, Rkomi, Dargen D’Amico e Giusy Ferreri gli ultimi ad esibirsi sul palco.

«Questo del 2022 è un Festival di Sanremo che vuole essere nel segno della speranza di tornare alla normalità. Spero in un Festival di gioia anche per il fatto che il Teatro Ariston sarà pieno e non ci troviamo, dunque, nella situazione dello scorso anno», ha detto Amadeus ai giornalisti. Munito di Super Green pass, tutto il pubblico presente assisterà anche al grande ritorno dei Maneskin, vincitori della scorsa edizione e stasera super ospiti. Insieme alla band romana anche il campione di tennis Matteo Berrettini, il trio di producer italiani i Meduza, Raoul Bova, Nino Frassica, Colapesce e Dimartino. Immancabile al fianco dell’amico Amadeus comparirà anche Rosario Fiorello. La partecipazione del comico non è stata certa fino a due giorni fa, quando la conferma è arrivata tramite un simpatico video dell’artista siciliano in bigodini.

Speciale Sanremo 2022

I testi delle canzoni

Achille Lauro – Domenica | Aka 7even – Perfetta così | Ana Mena – Duecentomila ore | Dargen D’Amico – Dove si balla | Ditonellapiaga con Rettore – Chimica | Elisa – O forse sei tu | Emma – Ogni volta è così | Fabrizio Moro – Sei tu | Gianni Morandi – Apri le tue porte | Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia | Giusi Ferreri – Miele | Highsnob e Hu – Abbi cura di te | Irama – Ovunque sarai | Iva Zanicchi – Voglio amarti | La rappresentante di Lista – Ciao ciao | Le Vibrazioni – Tantissimo | Mahmood e Blanco – Brividi | Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare | Matteo Romano – Virale | Michele Bravi – Inverno dei fiori | Noemi – Ti amo non lo so dire | Rkomi – Insuperabile | Sangiovanni – Farfalle | Tananai – Sesso occasionale | Yuman – Ora e qui

