I Maneskin si preparano al Coachella 2022. Ecco come seguire il loro concerto dall’Italia

È in corso uno dei festival più attesi del panorama musicale, il Coachella Valley Music and Art Festival, a Indio, nella Contea di Riverside, in California. In modo particolare, è attesa la performance dei Maneskin, la band romana formata da Damiano David, Victoria del Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio. La scaletta non è ancora nota. L’esibizione sul palco Mojave sarà questa sera alle 20.30 dell’ora locale e suoneranno per 45 minuti, fino alle 21.15 circa. In Italia la performance sarà dalle 5.30 alle 6.15 del mattino del 18 aprile. Si potrà recuperare la loro performance sul sito ufficiale del Coachella o in live streaming sulla loro pagina YouTube. Tra gli artisti che si esibiranno oggi ci sono Fatboy Slim, Finneas, Jamie xx, The Weeknd e gli Swedish House Mafia, i quali hanno sostituito Kanye West. Oltre a loro spiccano anche i nomi di Billie Eilish e Harry Styles, per lui è la prima volta sul palco del Coachella e canterà anche il primo singolo dell’album As it Was. Il noto festival si sviluppa lungo due weekend: dal 15 al 17 aprile e dal 22 al 24 aprile. La band romana oltre a oggi, si esibirà nuovamente il 24 aprile, data che rientra nel loro tour in Nord America durerà fino al 2023.

Leggi anche: