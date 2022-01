I Maneskin alla conquista dei fan americani: suoneranno anche al mitico Coachella 2022

Solo undici mesi fa i Måneskin vincevano il 71esimo Festival di Sanremo. Poi la vittoria dell’Eurovision. Da quel momento, la band romana ha raggiunto il successo in tutto il mondo, in particolare oltreoceano. Ed è proprio negli Stati Uniti che i quattro romani, dopo aver aperto il concerto dei Rolling Stone a Los Angeles, il 17 e il 24 aprile calcheranno il palco anche di uno dei più importanti festival musicali del mondo, il Coachella, all’Empire Polo Grounds di Indio, in California. I Måneskin si esibiranno nelle stesse giornate di Kanye West, Fatboy Slim, Jamie XX, Doja Cat, Run the Jewels, Finneas e molti altri. Ovviamente l’entusiasmo della band è alle stelle, come scrivono su Twitter: «Non vediamo l’ora di spaccare su quel palco».

Tra gli altri artisti presenti nella line-up del festival ci saranno anche Billie Eilish, Harry Styles, Stromae, Jamie XX, Finneas, Disclosure, Flume, Swedish House Mafia, 21 Savage, Big Sean, Lil Baby, Grupo Firme, Louis the Child e tanti altri. Dopo l’annuncio della loro partecipazione al Coachella i fan della band di tutto il mondo sono esplosi di entusiasmo: «Si esibiranno qui, godiamoci questo grande traguardo, senza pensare a nulla, circondandoci, semplicemente, della loro musica». E i quattro giovani romani non intendono fermarsi: tra le date del tour in Italia e all’estero spiccano le loro prossime partecipazioni ad altri storici festival, tra cui il Rock in Rio, il Rock Am Ring, il Reading & Leeds Festival e il Lolapalooza.

Foto in copertina: ANSA / MATTEO BAZZI

