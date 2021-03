Zlatan saluta Sanremo: «Spero di non avervi deluso»

Il campione Ibra saluta il teatro e il pubblico da casa ringraziando per «la straordinaria esperienza». Ad Amadeus la riconoscenza più grande per averlo scelto, «spero di non avervi deluso». All’orchestra e a tutta la squadra della kermesse i complimenti del campione, che coglie l’occasione anche di fare gli auguri al figlio. «Fa il compleanno e io sono qui, vedi quanto sei importante?» scherza con il direttore artistico.

Ti amo e Gloria, Umberto Tozzi arriva sul palco

Federica Pellegrini e Alberto Tomba, due campioni come ospiti

«Questa sera lanciamo qualcosa che non è mai accaduto nella storia delle Olimpiadi, il logo di Milano-Cortina 2026 sarà deciso da voi» ha detto al pubblico Amadeus dopo aver accolto i due campioni dello sport, Federica Pellegrini e l’ex sciatore Alberto Tomba. «Proporremo due loghi e il pubblico sceglierà il più bello» ha spiegato la nuotatrice. Il primo logo presentato dalla nuotatrice è un dado multicolore, mentre il secondo proposto dall’ex sciatore è un 26 che richiama i colori della neve.

L’ultimo quadro di Lauro

Achille Lauro non poteva non salutare il teatro con l’ultimo dei suoi dipinti musicali: C’est la vie è il brano scelto per omaggiare il genere musicale classico. Le voci che invadono il palco sono quelle di chi ha criticato e bistrattato il cantante, «Achille Lauro mi fa schifo» si sente. Dal petto di Lauro rose con le spine che pungono e fanno uscire il sangue. «Dio benedica solo noi, esseri umani», la frase conclusiva della performance.

I Maneskin mangiano il palco

«Senza Fiorello non ci sarebbe stato il Festival»

Il premio città di Sanremo viene dato a Rosario Fiorello, un regalo annunciato da Amadeus come ringraziamento per l’aiuto e il sostegno ricevuto durante le difficili settimane di organizzazione. «Senza Fiorello non ci sarebbe stato il Festival» ha detto il direttore artistico allo showman visibilmente emozionato. «Non riesco a scherzare adesso. Sono molto contento, questo è il premio che appartiene a tutti i lavoratori del Festival» ha aggiunto Fiorello.

Giovanna Botteri racconta la pandemia

«Caro amico ti scrivo cosi mi distraggo un po’», la giornalista e inviata Rai Giovanna Botteri appare sul palco del teatro pronunciando le prime parole dell’Anno che verrà di Lucio Dalla. Un testo che bene si adatta al difficile momento che il mondo intero è stato costretto a vivere da un anno a questa parte. Inviata a Wuhan nelle settimane più difficili del contagio da Covid-19 la giornalista ha raccontato: «Il nostro mestiere è molto difficile soprattutto quando sei lontano. Puoi solo chiudere gli occhi e provare a vedere i tuoi amici e la tua famiglia, sentire il loro affetto e i loro cuori oltre il posto dove sei, solo così trovi la forza per superare certe realtà». Una soluzione di sopravvivenza emotiva e psicologica che Giovanna Botteri ha consigliato a tutto il pubblico da casa: «Solo sentendoci vicini, anche se distanti, potremo farcela e ce la faremo».

Tutti amano Orietta

La vera star dei giovani del Festival è lei. Orietta Berti evita rigorosamente le scale ma appare scintillante sul palcoscenico cantando ancora una volta per l’adorato marito Osvaldo. Quando ti sei innamorato esplode nel ritornello e sui social è ancora amore a prima nota.

«Questo non è il mio festival ma il vostro», Zlatan ringrazia l’Italia

La gara è andata avanti con Willie Peyote per poi fermarsi di nuovo con la discesa dalle scale di Zlatan Ibrahimovic. Cambio di look per lui, dal bianco al nero brillantinato. «Questo è il mio Festival quindi ve lo voglio dire da solo» ha detto il calciatore guadagnando il centro del palco. «Tutti mi conoscevate già prima del Festival ma sono venuto uguale perché mi piacciono le sfide. Ho vinto 11 scudetti ma ne ho anche perso qualcuno. Sono Zlatan anche senza aver vinto tutte le partite, sono Zlatan quando vinco e quando perdo. Ho fatto più di 500 goal ma ne ho anche sbagliato qualcuno. Il fallimento non è il contrario del successo, il fallimento è una parte del successo».

Il campione ha poi continuando: «La cosa importante è fare la differenza ogni giorno con costanza e concentrazione, ognuno di voi nel suo piccolo può essere Zlatan. Voi tutti siete Zlatan e io sono tutti voi. Questo non è il mio Festival o quello di Amadeus, ma il festival dell’Italia intera». E poi il ringraziamento al Paese: «Grazie Italia, la mia seconda casa».

Ornella Vanoni prende in giro Fiorello e poi incanta

Una ragione in più, La musica è finita, Mi sono innamorato, Domani è un altro giorno. Con questo medley di poesia e musica, Ornella Vanoni è tornata all’Ariston con la gioia e la bravura che la contraddistingue. «L’emozione c’è lo stesso anche se il teatro è vuoto, il pubblico c’è da casa e molto» ha detto l’artista prima di cantare. Un’esibizione forte, senza esitazioni, contro il tempo e l’età. Ornella Vanoni è riuscita ad alternare momenti di grande ironia e di scherzo, «Ma tu canti? Certo che lo fanno proprio tutti» ha detto a Fiorello, per poi immergersi in un’interpretazione intensa come poche. A quel punto la magia.

Insieme a Francesco Gabbani

A raggiungere Ornella Vanoni sul palco è poi Francesco Gabbani. Dal nuovo album Unica della cantante, Un sorriso dentro al pianto è il brano scelto dal duo. «Io sono tutto l’amore che ho dato», una delle frasi in cui Vanoni ha più volte dichiarato di ritrovarsi. Gabbani seduto al piano ha accompagnato con delicatezza la nuova poesia. «In questa pandemia che sembra non avere fine organizzare questo evento è stato importante», ha detto la cantante prima di salutare Fiorello e Amadeus.

L’eleganza di Malika

Arriva la musica leggerissima di Colapesce e Dimartino

I favoriti della sala stampa sono loro. Colapesce e Dimartino con Musica leggerissima giocano la finale del Festival tra i preferiti dei giornalisti musicali che hanno messo il duo al primo posto della classifica nella serata di ieri. «Metti un po’ di musica leggera» il tormentone ormai nei cuori degli utenti del web e non solo. «Sul palco portiamo il nostro inno ai vinti» avevano detto nell’intervista a Open dei giorni scorsi, «per noi arrivare sul palco di Sanremo dopo dieci anni è una festa, a prescindere dalla gara».

L’Ariston accoglie Serena Rossi

Brava, elegante, bella e intonata. L’attrice Serena Rossi scende le scale del teatro e omaggia Jovanotti con una delle più belle dediche d’amore della canzone italiana, A te. Da Venerdì 12 marzo Serena Rossi andrà in onda su Rai Uno col nuovo show Canzone segreta.

La gara dei big continua

Il giovanissimo Fulminacci ha calcato il palco cantando la sua Santa Marinella. Chitarra e voce, sembra non subire l’emozione della finale. Dopo la doppia performance eseguita ieri per problemi di audio, Francesco Renga ha cantato Quando trovo a te. La Bianca luce nera degli Extraliscio e Davide Taffolo ha continuato la gara prima dell’arrivo di Serena Rossi, prima ospite femminile della serata .

Zlatan torna a passi di danza

Scende le scale sulle note della musica popolare scelta da lui e che lo ha accompagnato per tutte le serate del Festival. Zlatan Ibrahimovic elegantissimo si mostra più sciolto e dopo l’ultimo scalino comincia a ballare insieme al suo amico “Ama”. «Centrocampo Fiorello, in difesa l’orchestra, in attacco Zlatan e Ibra», il fuoriclasse spiega la sua formazione per il Festival. Lauro stopper, Amadeus portiere. «Volevo fare scambio di maglia con Achille ma non si può, è sempre nudo» ha poi concluso, prima di presentare Francesco Renga.

Il favorito Ermal Meta

Ermal Meta è tra i grandi favoriti di questo Festival. Nelle tre serate presenziate, il cantante ha conquistato il primo posto nella classifica generale e in quella della giuria demoscopica. A non averlo premiato nella serata di ieri soltanto la sala stampa. Con Un milione di cose da dirti è salito sul palco della finale, sullo schermo alla sue spalle il testo del brano scritto interamente da lui. Sarà davvero lui il vincitore o il pubblico da casa stravolgerà la classifica?

Il primo momento di show con Fiorello

Sul palco con una riproduzione della giacca originale di Little Tony, Fiorello si è esibito con un medley dei successi più grandi del cantante scomparso nel 2013. «Voglio fare un augurio a chi verrà a condurre il Festival l’anno prossimo» ha detto subito dopo lo showman, «che il teatro possa essere di nuovo pienissimo». Ma il momento serio è durato poco: «Spero che ci sia gente ma spero che andrà malissimo a chi condurrà» ha concluso, facendo ridere l’amico Amadeus.

La gara va avanti, tocca a Gaia, Irama e Gio Evan

Gaia, Irama e Gio Evan gli altri tre big saliti sul palco. I cantanti sembrano più concentrati. Intonazione e performance sono al di sopra del livello degli inizi delle scorse serate. Certo Irama è escluso dall’emozione del live, in quarantena da inizio Festival, anche per la finale ha dovuto presenziare con la video registrazione delle prove generali. D’effetto anche i look, total bianco per Gio Evan e ancora eccentricità per Gaia.

Il momento perfetto di Ghemon, via alla gara dei big

A dare il via alla gara dei campioni c’è Ghemon con il brano Momento Perfetto. «La svolta è quando riesci a capire che non sei secondo a nessuno», ha detto il cantante parlando con Open poco prima di salire sul palco. Due anni fa sul palco dell’Ariston con Rose viola, il cantautore vive oggi la serata della 71° edizione del festival dichiarandosi carico e contento per l’affetto ricevuto. Le posizioni in classifica? «Nessuna ansia, lascio al pubblico la pazienza di capirmi». Ad ascoltare e votare le canzoni stasera ci sarà anche il pubblico da casa.

Quindi, ricapitolando:



Demoscopica: NO

Orchestra: NI

Sala Stampa: BAH

Televoto: mi servono 7milioni e 623mila voti per arrivare primo.

Con quei numeri, a quel punto, dovrei accedere automaticamente alle primarie del PD. — Ghemon (@Ghemon) March 6, 2021

La Marina militare apre la serata con l’inno d’Italia

«Sarà un momento magico» avevano detto poche ore prima di inaugurare l’ultima serata del Festival di Sanremo 2021. La Banda Musicale della Marina Militare ha aperto le danze con l’esecuzione dell’inno di Mameli. Un omaggio al canto degli italiani da parte dei 102 elementi di uno dei complessi bandistici militari più grandi e longevi d’Italia. «L’orgoglio italiano» ha detto Amadeus dando il via alla serata.

La finale di Sanremo 2021 è arrivata

E’ il giorno della finale di Sanremo 2021. Con la quinta serata del Festival si chiude un’edizione storica, quantomeno per il periodo complesso in cui ha provato a destreggiarsi, non senza difficoltà. Nonostante le poltrone vuote e uno show a volte troppo improvvisato, il teatro dell’Ariston è stato per molti una boccata d’aria. Per altri il simbolo di un tentativo, vano, di inscenare un ritorno alla normalità. Nell’attesa di proclamare il vincitore e di tirare le somme su un evento in grado come pochi altri di unire il Paese, Amadeus – alla sua ultima serata all’Ariston – e Fiorello tornano sul palcoscenico con tutti e 26 i big in gara.

La nota giornalista e inviata Rai Giovanna Botteri, l’attrice Serena Rossi e la giovane cantante Teclia Insolia sono tra le prime ospiti. La signora della musica italiana Ornella Vanoni poi regalerà al pubblico alcuni dei suoi più grandi successi insieme a Francesco Gabbani, mentre per il mondo dello sport, oltre all’immancabile Zlatan Ibrahimovic, scenderanno dalle scale dell’Ariston anche la nuotatrice Federica Pellegrini e il campione di sci Alberto Tomba. Umberto Tozzi, Riccardo Fogli, Michele Zarrillo, Paolo Vallesi e Dardust sono gli altri ospiti musicali attesi durante la serata. Achille Lauro non poteva non salutare il teatro con l’ultimo dei suoi dipinti musicali: C’est la vie il brano scelto per omaggiare il genere musicale classico.

L’ordine di uscita dei cantanti in gara

Ghemon Momento perfetto

Momento perfetto Gaia Cuore amaro

Cuore amaro Irama La genesi del tuo colore(registrazione video delle prove generali)

La genesi del tuo colore(registrazione video delle prove generali) Gio Evan Arnica

Arnica Ermal Meta Un milione di cose da dirti

Un milione di cose da dirti Fulminacci Santa Marinella

Santa Marinella Francesco Renga Quando trovo te

Quando trovo te Extraliscio feat. Davide Toffolo Bianca luce nera

Bianca luce nera Colapesce/Dimartino Musica leggerissima

Musica leggerissima Malika Ayane Ti piaci così

Ti piaci così Francesca Michielin / Fedez Chiamami per nome

Chiamami per nome Willie Peyote Mai dire mai (La Locura)

Mai dire mai (La Locura) Orietta Berti Quando ti sei innamorato

Quando ti sei innamorato Arisa Potevi fare di più

Potevi fare di più Bugo E invece si

E invece si Maneskin Zitti e buoni

Zitti e buoni Madame Voce

Voce La Rappresentante di Lista Amare

Amare Annalisa Dieci

Dieci Coma_Cose Fiamme negli occhi

Fiamme negli occhi Lo Stato Sociale Combat Pop

Combat Pop Random Torno a te

Torno a te Max Gazzè Il farmacista

Il farmacista Noemi Glicine

Glicine Fasma Parlami

Parlami Aiello Ora

Speciale Sanremo 2021

I conduttori

Aiello – Ora | Annalisa – Dieci | Arisa – Potevi fare di più | Bugo – E invece sì | Colapesce e Dimartino – Musica leggerissima | Coma Cose – Fiamme negli occhi | Ermal Meta – Un milione di cose da dirti | Extraliscio e Davide Toffolo – Bianca Luce Nera | Fasma – Parlami | Francesca Michielin e Fedez – Chiamami per nome | Francesco Renga – Quando trovo te | Fulminacci – Santa Marinella | Gaia – Cuore Amaro | Ghemon – Momento perfetto | Gio Evan – Arnica | Irama – La genesi del tuo colore | La Rappresentante di Lista – Amare | Lo Stato Sociale – Combat Pop | Madame – Voce | Malika Ayane – Ti piaci così | Maneskin – Zitti e buoni | Max Gazzè e Trifluoperazina Monstery Band – Il Farmacista | Noemi – Glicine | Orietta Berti – Quando ti sei innamorato | Random – Torno a Te | Willie Peyote – Mai dire mai

Avincola – Goal! | Davide Shorty – Regina | Dellai – Io sono Luca | Elena Faggi – Che ne so | Folcast – Scopriti | Gaudiano – Polvere da sparo | Greta Zuccoli – Ogni cosa sa di te | Wrongonyou – Lezioni di volo

Leggi anche: