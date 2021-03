Sanremo 2021, Ibra presenta la formazione per la finale: «Attacco Zlatan, centrocampo Fiorello, Amadeus portiere» – Il video

Zlatan Ibrahimovic propone la formazione per la finale del Festival di Sanremo. «Attacco Zlatan», «Io giocherei a due», suggerisce Amadeus. Ma Ibra non ha dubbi: «C’è anche Ibra. A Centrocampo Fiorello, è un bravo fantasista», sottolinea il calciatore del Milan, che ha ringraziato l’orchestra.

«Difesa: orchestra, che ha difeso con i denti la forza della musica». Quindi il ruolo per Amadeus. «E io?», chiede il conduttore: «Tu portiere, se non ti va bene vai in panchina. Se non ti va bene la panchina vai in tribuna. Se non ti va bene la tribuna vai a casa. Anche se mi sa che Giovanna ti ha già messo in panchina!».

E Achille Lauro? «Stopper, perché avversari hanno paura e stanno lontano». «Ma finiscila», lo riprende scherzosamente Amadeus. «Scherzo», risponde lo svedese, «Achille Lauro mi è simpatico, volevo scambiare la maglia con lui ma non si può: è sempre nudo».

Video: Rai

Speciale Sanremo 2021

I conduttori

Aiello – Ora | Annalisa – Dieci | Arisa – Potevi fare di più | Bugo – E invece sì | Colapesce e Dimartino – Musica leggerissima | Coma Cose – Fiamme negli occhi | Ermal Meta – Un milione di cose da dirti | Extraliscio e Davide Toffolo – Bianca Luce Nera | Fasma – Parlami | Francesca Michielin e Fedez – Chiamami per nome | Francesco Renga – Quando trovo te | Fulminacci – Santa Marinella | Gaia – Cuore Amaro | Ghemon – Momento perfetto | Gio Evan – Arnica | Irama – La genesi del tuo colore | La Rappresentante di Lista – Amare | Lo Stato Sociale – Combat Pop | Madame – Voce | Malika Ayane – Ti piaci così | Maneskin – Zitti e buoni | Max Gazzè e Trifluoperazina Monstery Band – Il Farmacista | Noemi – Glicine | Orietta Berti – Quando ti sei innamorato | Random – Torno a Te | Willie Peyote – Mai dire mai

Avincola – Goal! | Davide Shorty – Regina | Dellai – Io sono Luca | Elena Faggi – Che ne so | Folcast – Scopriti | Gaudiano – Polvere da sparo | Greta Zuccoli – Ogni cosa sa di te | Wrongonyou – Lezioni di volo

