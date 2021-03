«Lo sento qui con me». Gaudiano trionfa tra i giovani: la dedica al padre che non c’è più – Video

Gaudiano vince la 71esima edizione del Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. Alle sue spalle in classifica, Davide Shorty con il brano Regina; Folcast con Scopriti e Wrongonyou con la traccia Lezioni di volo. Il cantante foggiano ha ottenuto le preferenze dei voti con il brano Polvere da sparo, dove racconta il dolore per il lutto del padre, al quale ha dedicato la vittoria. «È qualcosa di eccezionale», ha detto l’artista ricevendo il premio dal governatore della Liguria Giovanni Toti e dalla direttrice d’orchestra Beatrice Venezi. «Dedico con tutto il mio cuore questa canzone vittoria a mio padre, alla mia famiglia, a tutte le persone che mi hanno permesso di essere qui. Due anni fa mio padre è andato via, ma adesso lo sento qui con me», ha detto Gaudiano nel discorso dopo la vittoria.

