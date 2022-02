«Achille Lauro trasgressivo? Niente di nuovo…». Così l’Osservatore Romano chiude la polemica su Sanremo

Lo show di Achille Lauro al Festival di Sanremo solleva di nuovo polemiche. Ma stavolta a chiuderle ci pensa direttamente l’Osservatore Romano, il quotidiano della Città del Vaticano. Il direttore Andrea Monda ha dato la sua opinione sulla trasgressività dell’artista romano, che nella prima all’Ariston ha finto un battesimo sul palco suscitando le critiche di esponenti del mondo cattolico (Simone Pillon l’ha definito «sacrilego»): «Chiamati in causa da Fiorello, alla cui simpatia non si può resistere, eccoci qui a dire la nostra, come richiesto, su Achille Lauro. In punta di piedi. Perché Sanremo è Sanremo. L’Osservatore è L’Osservatore», ha premesso Monda. «Volendo essere a tutti i costi trasgressivo, il cantante si è rifatto all’immaginario cattolico. Niente di nuovo», sentenzia il direttore. «Non c’è stato nella storia un messaggio più trasgressivo di quello del Vangelo. Da questo punto di vista difficilmente dimenticheremo la recita del Padre Nostro, in ginocchio, di un grande artista rock come David Bowie. Non ci sono più i trasgressori di una volta».

