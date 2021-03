La Rappresentante di Lista a Sanremo: «Amare? Un punto di partenza per capire l’eredità che lasciamo su questa terra» – La videointervista

Tornano sul palco dell’Ariston, questa volta per la prima volta in gara tra i Campioni della 71esima edizione di Sanremo, Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, ossia il cuore pulsante de La Rappresentante di Lista. Un gruppo che, sin dalla nascita, «si è messo al servizio della musica» e ne ha onorato sin dagli esordi la dignità e l’eleganza della parola e del suono. Amare, il brano estratto dall’album My mamma e che han scelto di portare in gara all’Ariston, «è il brano giusto». Una scelta dovuta anche al fatto che già nel titolo racchiude e protegge quell’«azione che richiama al movimento, a una prospettiva che porta in avanti». E non crediate sia una semplice canzone d’amore.

No, la musica, del resto, «serve a scacciare via le paure, usa il lessico che poi si usa nel quotidiano per esprimere come ci si sente, cosa si vuole fare e dove si vuole andare». E in questo scambio musicale, con il pubblico che aggiunge significato alle canzoni, «in un qualche modo suggerisce anche altre possibilità e regala soluzioni nuove che aiutano anche gli artisti stessi». Ma per La Rappresentante di Lista Sanremo non rappresenta un traguardo. Anzi, semmai Amare è «il primo punto di partenza di un percorso alla ricerca della consapevolezza propria e degli altri sull’eredità che ci viene lasciata e che lasciamo su questa terra».

Speciale Sanremo 2021

I conduttori

