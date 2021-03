Sanremo 2021, la classifica ufficiale della prima serata vs la classifica di Open

Parte dei cantanti Big in gara – 26 in totale – ha già avuto modo di esibirsi durante la prima serata del Festival di Sanremo. La serata di sabato 6 marzo di dirà se tra loro c’è il vincitore della kermesse. Al termine dello show, in un teatro Ariston con le poltroncine di velluto rosso vuote, il podio provvisorio se lo portano a casa Annalisa, qualificatasi al primo posto, Noemi in seconda posizione e Fasma terzo. Quarto posto per il duo composto da Francesca Michielin e Fedez. A seguire Francesco Renga, Arisa e Maneskin. Ottava posizione per Max Gazzè, nona per il duetto siculo formato da Colapesce e Dimartino. Al decimo posto i Coma_Cose. Chiudono il cerchio Madame, Ghemon e Aiello.

La classifica di Open

Anche Open ha stilato la propria classifica sulla base degli ascolti della prima serata. Al primo posto ci sono i Maneskin, seguiti da Colapesce e Demartino, terzo posto per i Coma Cose. Poi Madame in quarta posizione, seguita da Max Gazzè e da Francesca Michielin e Fedez. Scendendo, troviamo: Ghemon, Annalisa e Noemi. Ultimi posti invece per Arisa, che si classifica decima; e ancora Fasma, Francesco Renga e Aiello.

Speciale Sanremo 2021

I conduttori

Aiello – Ora | Annalisa – Dieci | Arisa – Potevi fare di più | Bugo – E invece sì | Colapesce e Dimartino – Musica leggerissima | Coma Cose – Fiamme negli occhi | Ermal Meta – Un milione di cose da dirti | Extraliscio e Davide Toffolo – Bianca Luce Nera | Fasma – Parlami | Francesca Michielin e Fedez – Chiamami per nome | Francesco Renga – Quando trovo te | Fulminacci – Santa Marinella | Gaia – Cuore Amaro | Ghemon – Momento perfetto | Gio Evan – Arnica | Irama – La genesi del tuo colore | La Rappresentante di Lista – Amare | Lo Stato Sociale – Combat Pop | Madame – Voce | Malika Ayane – Ti piaci così | Maneskin – Zitti e buoni | Max Gazzè e Trifluoperazina Monstery Band – Il Farmacista | Noemi – Glicine | Orietta Berti – Quando ti sei innamorato | Random – Torno a Te | Willie Peyote – Mai dire mai | Willie Peyote – Mai dire mai

Avincola – Goal! | Davide Shorty – Regina | Dellai – Io sono Luca | Elena Faggi – Che ne so | Folcast – Scopriti | Gaudiano – Polvere da sparo | Greta Zuccoli – Ogni cosa sa di te | Wrongonyou – Lezioni di volo

