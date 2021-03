«Vogliamo vaccinarci tutti perché tutto questo finisca», l’appello di Fiorello con l’abbraccio per i ragazzi in Dad – Video

«Abbraccio gli adolescenti, perché molti di loro torneranno in Dad e so che non è facile». Fiorello saluta così i giovani telespettatori del Festival, durante la seconda serata della kermesse. Lui che da padre ha raccontato in conferenza stampa la sofferenza per i sacrifici imposti ai ragazzi come sua figlia durante la pandemia di Coronavirus: «Non è un dolore ma di più – ha detto Fiorello – non me ne faccio una ragione. Ho una figlia adolescente e vedo in lei tutti i ragazzi della sua età costretti davanti a uno schermo, a un computer. E provo ancora più dolore perché si stanno abituando». La speranza però non lo abbandona e questa sera sul palco dell’Ariston rilancia: «Questi momenti della vostra età vi verranno restituiti: questo momento sarà solo un ricordo. Voglio fare un appello ai grandi che ci governano», ha quindi concluso il comico siciliano, «Vogliamo vaccinarci tutti in tempo affinché tutto questo finisca».

Video: Rai

