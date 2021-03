Laura Pausini torna all’Ariston, la voce rotta dall’emozione: «Con la bocca a cammello tipica di Sanremo» – Il video

La voce rotta dall’emozione e le lacrime trattenute durante la discesa delle scale dell’Ariston. Reduce dalla vittoria agli ultimi Golden Globe con il brano Io sì (Seen), Laura Pausini arriva al Festival di Sanremo con la salivazione azzerata dall’emozione. «La bocca a cammello, tipica di quando sono a Sanremo», l’ha definita la cantante, accolta sul palco da Fiorello e Amadeus. La cantante romagnola, che esordì al Festival della canzone italiana nel categoria Giovani nel 1993, ha poi raccontato la gioia dopo la vittoria del Globe per la canzone del film di Netflix La vita davanti con Sophia Loren. «Non ci si abitua mai ed è strano pensare di aver vinto un Golden Globe con una canzone tutta cantata in italiana, mi piace pensare che in quei momenti ho tutta l’Italia vicina».

Video: Rai

Speciale Sanremo 2021

I conduttori

Aiello – Ora | Annalisa – Dieci | Arisa – Potevi fare di più | Bugo – E invece sì | Colapesce e Dimartino – Musica leggerissima | Coma Cose – Fiamme negli occhi | Ermal Meta – Un milione di cose da dirti | Extraliscio e Davide Toffolo – Bianca Luce Nera | Fasma – Parlami | Francesca Michielin e Fedez – Chiamami per nome | Francesco Renga – Quando trovo te | Fulminacci – Santa Marinella | Gaia – Cuore Amaro | Ghemon – Momento perfetto | Gio Evan – Arnica | Irama – La genesi del tuo colore | La Rappresentante di Lista – Amare | Lo Stato Sociale – Combat Pop | Madame – Voce | Malika Ayane – Ti piaci così | Maneskin – Zitti e buoni | Max Gazzè e Trifluoperazina Monstery Band – Il Farmacista | Noemi – Glicine | Orietta Berti – Quando ti sei innamorato | Random – Torno a Te | Willie Peyote – Mai dire mai | Willie Peyote – Mai dire mai

Avincola – Goal! | Davide Shorty – Regina | Dellai – Io sono Luca | Elena Faggi – Che ne so | Folcast – Scopriti | Gaudiano – Polvere da sparo | Greta Zuccoli – Ogni cosa sa di te | Wrongonyou– Lezioni di volo

Leggi anche: