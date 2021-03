Sanremo 2021, l’appello di Alessia, l’infermiera simbolo della lotta al Covid: «Uniti ce la faremo» – Il video

Un anno fa, la 24enne toscana aveva postato un selfie in cui mostrava i segni della mascherina indossata per ore nei reparti di terapia intensiva di Milano

Un anno fa Alessia Bonari aveva postato una foto che aveva fatto il giro del mondo, mostrando il sacrificio degli infermieri che, come lei, portavano sul volto i segni della mascherina indossata per ore nei reparti Covid. Nella serata di ieri, la 24enne di Grosseto che vive e lavora a Milano è stata ospite del Festival di Sanremo. «Uniti ce la faremo, sicuramente» sono state le parole della 24enne. Poi l’appello di Amadeus che ha ricordato quali pratiche è bene continuare a osservare per evitare il contagio da Coronavirus, nell’attesa che la campagna vaccinale vada avanti.

Video: Rai

Speciale Sanremo 2021

I conduttori

Aiello – Ora | Annalisa – Dieci | Arisa – Potevi fare di più | Bugo – E invece sì | Colapesce e Dimartino – Musica leggerissima | Coma Cose – Fiamme negli occhi | Ermal Meta – Un milione di cose da dirti | Extraliscio e Davide Toffolo – Bianca Luce Nera | Fasma – Parlami | Francesca Michielin e Fedez – Chiamami per nome | Francesco Renga – Quando trovo te | Fulminacci – Santa Marinella | Gaia – Cuore Amaro | Ghemon – Momento perfetto | Gio Evan – Arnica | Irama – La genesi del tuo colore | La Rappresentante di Lista – Amare | Lo Stato Sociale – Combat Pop | Madame – Voce | Malika Ayane – Ti piaci così | Maneskin – Zitti e buoni | Max Gazzè e Trifluoperazina Monstery Band – Il Farmacista | Noemi – Glicine | Orietta Berti – Quando ti sei innamorato | Random – Torno a Te | Willie Peyote – Mai dire mai | Willie Peyote – Mai dire mai

Avincola – Goal! | Davide Shorty – Regina | Dellai – Io sono Luca | Elena Faggi – Che ne so | Folcast – Scopriti | Gaudiano – Polvere da sparo | Greta Zuccoli – Ogni cosa sa di te | Wrongonyou– Lezioni di volo

Leggi anche: