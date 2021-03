Sanremo, Wrongonyou: «Con “Lezioni di volo” cerco di sconfiggere la paura di sentirsi liberi» – La videointervista

Wrongonyou di palchi ne ha calcati molti nella sua vita, in Italia e soprattutto all’estero. Ma finalmente, come il suo amato Elvis Presley, si esibirà con un’orchestra. E a Sanremo, concorrendo nella categoria Nuove proposte, proporrà il brano Lezioni di volo. Una canzone nata durante il lockdown, in cui ha incanalato tutta la rielaborazione delle sue paure, che include anche quella di «sentirsi liberi».

Una rinascita per il cantautore romano, che sembra aver raggiunto una certa dose di consapevolezza. «Mi sono reso conto che molte cose me le sono vietate da solo senza troppi motivi logici – racconta a Open Marco Zitelli, aka Wrongonyou -. E che l’umiltà e il comprendere sono cose che ti aiutano a vivere in modo più sereno». Certo, «sul palco è giusto essere impulsivi», ma certe volte è meglio calibrare bene quelle che possono sembrarci «scelte fatte con il cuore» e invece non lo sono. Insomma, volersi un po’ più bene, tornare a conoscersi per tornare a vivere, grazie anche alle Lezioni di volo.

