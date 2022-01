Sanremo, la gag dell’hotel continua: Fiorello apre ad Amadeus in accappatoio e bigodini – Il video

Mancano pochi giorni all’inizio del Festival di Sanremo ed è arrivata la notizia che in molti aspettavano. Dopo le foto rubate di ieri, la conferma arriva oggi in un video al Tg1 delle, nel quale Amadeus, dopo i siparietti degli scorsi giorni sulle ricerche a vuoto di Fiorello nella stanza 407 dell’Hotel Globo, si è visto finalmente aprire la porta. A riceverlo un Fiorello in accappatoio e bigodini fucsia. Il gioco è continuato con uno scambio di battute: «Quand’è Sanremo? Porca miseria io parto dopodomani – ha scherzato lo showman -. Me lo dovevi dire prima… Ora devo andare, mi sto preparando per l’inaugurazione di una serra…». Nel collegamento con Paolo Sommaruga dall’Ariston, Amadeus non ha comunque rivelato dettagli sul ruolo di Fiorello durante il Festival: «Non so cosa farà ed è una cosa che incredibilmente mi piace molto. Io fino a poco fa non sapevo neanche che fosse a Sanremo. Ma c’è la nostra amicizia che domina su tutto».

Speciale Sanremo 2022

