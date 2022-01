Sanremo, Vessicchio positivo salta le prove: «Spero di guarire in tempo per il Festival»

A 5 giorni dall’inizio del Festival di Sanremo, il maestro Beppe Vessicchio è risultato positivo al Coronavirus. Malgrado il contagio, il maestro più atteso e acclamato della kermesse, ha spiegato di stare fondamentalmente bene, senza una sintomatologia particolarmente pesante: «Ho ancora un po’ di raucedine e voglio aspettare a fare il tampone ancora un paio di giorni, non voglio rischiare di risultare ancora positivo». Nella speranza di negativizzarsi in tempo per l’inizio del Festival e per raggiungere Sanremo, il maestro Vessicchio ha spiegato all’Adnkronos che per le prove generali ha ha dovuto mandare un sostituto a fare le prove con Le Vibrazioni, con cui duetterà nella quarta serata di venerdì 4 febbraio e per cui dirigerà l’orchestra durante le serate della competizione canora. Ma nel cast sanremese il maestro Vessicchio non è l’unico a essere stato contagiato dal Covid a ridosso del Festival: «Quest’anno con l’enorme diffusione del virus è forse ancora più complesso dell’anno scorso: ci sono già stati diversi casi nell’orchestra e nel coro – ha spiegato il maestro -. E tra i coristi, che provano e si esibiscono naturalmente senza mascherine, questo vuole dire ogni volta far stare a casa tutti per diversi giorni e convocare altri». Il maestro Vessicchio, malgrado tutto, non si perde d’animo: «Ci vuole grande pazienza, ma io sono fiducioso».

Speciale Sanremo 2022

