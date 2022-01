Fiorello a Sanremo, fine del mistero: «Si è registrato in hotel». All’Ariston almeno per una sera

Fiorello è arrivato in città. La lunga gag sulla sua presenza o meno al Festival di Sanremo si chiude con il suo avvistamento fuori dall’hotel Globo – lo stesso in cui per giorni è stato atteso e “cercato” da Amadeus nella stanza 407. Anche stamattina, il direttore artistico e conduttore del Festival era andato al Globo per cercarlo, postando ironicamente un video su Instagram del tentativo a vuoto. Nel pomeriggio, poi, è arrivata la conferma della sua registrazione nell’hotel: non sono bastati il cappello, la parrucca e gli occhiali da sole per ingannare il pubblico e i giornalisti appostati fuori dall’albergo. Ma la riserva non è ancora sciolta del tutto: non si sa se il noto showman affiancherà Amadeus per tutte le serate dell’Ariston o se ci sarà solo per un’ospitata.

Foto di Tonino Bonomo

Immagine di copertina: ANSA/ETTORE FERRARI

Speciale Sanremo 2022

Leggi anche: