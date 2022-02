Fiorello meteora a Sanremo 2022? Perché per la seconda serata dice che non ci sarà: «La mia avventura finisce qui»

«Noooo!». La reazione del pubblico in platea è univoca, mentre Fiorello lascia intendere che la sua partecipazione al 72esimo Festival di Sanremo si limiterà solo alla prima serata. «Vi saluto, la mia avventura finisce qui», dice lo showman. All’amico Amadeus consegna il trofeo del Comune di Sanremo. «Difficilmente vengo premiato: meravigliosi questi tre anni, non li dimenticherò mai», commenta lui. «Neanche io», aggiunge Fiorello. Fiorello ha poi continuato il suo show imitando un pitbull. E raccontando tra le risate le gesta di una madre sicula che richiama il figlio dalla finestra sulle note rock di Back in black degli AC/DC. «L’anno scorso è stato un po’ pesantuccio, tornare qui e trovare la platea piena mi ha emozionato moltissimo», dice lo showman. E però no, non resterà, spiega mentre “Ama” gli consegna un appello delle maestranze Rai. «Ho da fare, ho il mio spettacolo teatrale», spiega. «Sarà un grande festival e domani sarà una puntata strepitosa con Checco Zalone», dice lanciando quello che accadrà stasera. Staremo a vedere.

In copertina ANSA/ETTORE FERRARI | Rosario Fiorello sul palcoscenico dell’Ariston, Sanremo, 1 febbraio 2022.

