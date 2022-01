Sanremo 2022, l’ospite sportivo di quest’anno è Elisa Balsamo, campionessa del mondo di ciclismo

Ci sarà anche Elisa Balsamo, ciclista campionessa del mondo, tra gli ospiti della nuova edizione del Festival di Sanremo, al via domani 1 febbraio. Balsamo, cuneese classe 1998, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, sarà sul palco dell’Ariston il 3 febbraio: «Sono molto felice di esserci, per la prima volta lo vedrò dal vivo. Cantare? No solo ascoltare, so cantare solo l’inno di Mameli», ha detto riferendosi ai suoi successi. In ultimo quello di settembre 2021 a Leuven, in Belgio, dove ha trionfato battendo un’altra campionessa, Marianne Vos. Il prossimo appuntamento sulla pista è previsto per il 17 febbraio, quando prenderà parte alla Settimana Valenciana. Il suo amore per la musica, comunque, è indiscusso: Balsamo ha suonato il pianoforte per 10 anni.

Immagine di copertina: EPA/JULIEN WARNAND

Speciale Sanremo 2022

