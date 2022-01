Sanremo 2022, svelata la scaletta delle prime due serate: ecco quali Big si esibiranno

Manca davvero poco al Festival di Sanremo 2022 e insieme all’elenco di di ospiti e co-conduttrici, comincia a delinearsi anche il programma canoro delle cinque serate. A diffondere la scaletta dell’1 e del 2 febbraio è stato lo stesso direttore artistico Amadeus in diretta al Tg1 delle 20.00. «Vorrei dire a Gianni Morandi che non sarà necessariamente il primo ad entrare, l’ordine che sto dando è casuale e non di ingresso», ha scherzato il presentatore in diretta. Le due liste sono state riportate anche dall’account ufficiale di SanremoRai su Twitter. Sempre attraverso il Tg1 oggi era anche arrivata la conferma della presenza di Fiorello. Dopo i siparietti degli scorsi giorni sulle ricerche a vuoto nella stanza 407 dell’Hotel Globo, nel nuovo video diffuso Amadeus si è visto finalmente aprire la porta dall’amico e comico siciliano.

I Big di martedì 1° febbraio

Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir

Ana Mena

Dargen D’Amico

Gianni Morandi

Giusy Ferreri

La Rappresentante di Lista

Mahmood & Blanco

Massimo Ranieri

Michele Bravi

Noemi

Rkomi

Yuman

I Big di mercoledì 2 febbraio

Questi invece i 13 cantanti in gara la seconda serata:

Aka7Even

Ditonellapiaga con Rettore

Elisa

Emma

Fabrizio Moro

Giovanni Truppi

Highsnob e Hu

Irama

Iva Zanicchi

Le Vibrazioni

Matteo Romano

Sangiovanni

Tananai

