Sanremo, anche il Codacons attacca Achille Lauro: «Denunciamo lui e la Rai. Ora intervenga Papa Francesco»

Il Codacons ha annunciato che presenterà un esposto in Procura per blasfemia e vilipendio della religione, dopo l’esibizione di Achille Lauro nella prima serata del Festival di Sanremo. «Il rispetto per gli altri dovrebbe essere il primo dovere del servizio pubblico», ha commentato all’Adnkronos il presidente del Codacons Carlo Rienzi. Sul finale del brano Domenica, l’artista ha inscenato un battesimo, scatenando le polemiche. «Credo che i tantissimi cattolici interpretati dal vescovo di Ventimiglia offesi da gesti inutili e speculativi abbiano diritto a dare un segnale a chi consente certi comportamenti solo per squallidi fini di audience e di vendita di spazi pubblicitari», ha aggiunto Rienzi. «Abbiamo deciso di sottoporre quanto accaduto ieri all’Ariston all’attenzione della magistratura, affinché verifichi se l’esibizione di Achille Lauro possa configurare una offesa al sentimento cattolico e ai simboli della cristianità». Non solo. «Invieremo il video della performance a Papa Francesco, perché esprima una ferma condanna nei confronti della Rai», ha concluso il presidente del Codacons.

