Parroco contro Tinto Brass: «Mi vergogno delle sue radici veneziane». Ma la moglie Varzi: «Più vicino lui a Dio che altri»

Nel bollettino parrocchiale, don Antoniazzi ritiene che Brass abbia umiliato la donna moderna nei suoi film. Secondo Caterina Varzi, invece, il marito era «più vicino a Dio di tanti moralisti»

Libertà, vergogna e oggettificazione del corpo femminile: è la triade al centro del botta e risposta tra don Gianni Antoniazzi e Caterina Varzi, moglie del regista Tinto Brass, scomparso lo scorso 4 novembre a 93 anni. Tutto parte da un bollettino parrocchiale in cui il parroco di Carpenedo, in provincia di Venezia, si è scagliato contro il modo in cui l’artista raffigurava il corpo femminile, arrivando a provare vergogna per le radici veneziane di Brass. Nella sua risposta, Varzi rimanda questo senso di vergogna proprio al don, che critica un uomo appena scomparso e spiega come in realtà il marito fosse molto vicino a Dio.

Cosa dice don Antoniazzi nel bollettino parrocchiale

Dopo la morte di Brass, don Antoniazzi ha pubblicato nel bollettino parrocchiale Lettera Aperta un duro commento verso il regista, contestando l’immagine di rivoluzionario che gli è stata affibbiata dal pubblico e dalla critica cinematografica. Il parroco accusa Brass di non essere interprete della liberazione del corpo femminile e che anzi nei suoi film avrebbe ridotto a «oggetto di piacere» la donna, privandola di qualsiasi valore. L’osservazione, specifica don Antoniazzi, viene fatta senza avere competenze nel mondo del cinema, ma guardando ai temi trattati da Brass.

Nel suo bollettino il parroco non si limita a criticare il regista. Ma accosta i suoi film al dibattito scatenato dal femminicidio di Giulia Cecchettin, lamentando che spesso la Chiesa venga additata di costruire una cultura maschilista, sebbene poi ci siano autori come Brass che, a suo dire, avrebbero umiliato la donna moderna. Proprio per questi motivi, don Antoniazzi termina prendendo le distanze da Brass e affermando: «Mi vergogno delle radici veneziane di questo artista».

Come risponde la moglie Varzi

Da quest’ultima frase prende avvio la risposta della moglie di Brass, Caterina Varzi, che ad Adnkronos sostiene: «La vergogna appartiene tutta a chi si scaglia contro un uomo appena scomparso». La donna respinge le accuse del parroco e porta il discorso su un piano morale e filosofico, convinta che il marito fosse «più vicino a Dio di tanti moralisti». Inizia dalla “scommessa” di Blaise Pascal sull’esistenza di Dio e dal fatto che il filosofo suggerisse «prudentemente di vivere secondo i Vangeli: se Dio esiste si guadagna il paradiso, se non esiste si è comunque vissuti secondo buoni principi». Brass, invece, avrebbe scelto la strada opposta: «Nel dubbio che Dio non ci fosse, non ha voluto regole che mortificassero i suoi istinti, celebrando la vittoria dei sensi contro la promessa di una felicità altrove» spiega Varzi.

Brass e il legame con Dio

Secondo la moglie, la scelta di Brass non dovrebbe essere vista come in contrasto con il sacro perché di fronte alla possibile esistenza di Dio «Tinto era certo che non avrebbe mai ostacolato la natura umana, perché Dio è amore». Proprio per questo, Varzi ribadisce che «nessuno più di lui è stato vicino a Dio, certamente più di tanti moralisti».

L’accusa di Varzi alla Chiesa

Poi passa ad analizzare il ruolo della donna, che secondo don Antonazzi sarebbe stata oggettificata da Brass, e quello della Chiesa. Innanzitutto, secondo Varzi «la vergogna appartiene tutta a chi si scaglia contro un uomo appena scomparso». Ma soprattutto «chi veste l’abito talare e pronuncia simili giudizi farebbe bene a ripassare la storia della propria istituzione, che per secoli ha fatto della mortificazione del corpo femminile, fino alla spietata caccia alle streghe, uno dei pilastri dei propri dogmi».

Perché Venezia non dovrebbe vergognarsi del regista

Infine, Varzi si focalizza su quella «vergogna» provata da don Antonazzi per le «radici veneziane di questo artista». La moglie difende l’identità di Brass, sostenendo che «Venezia è per sua natura terra di libertà, capitale storica del libertinaggio intellettuale e dei sensi». Perciò «La Serenissima non ha nulla di cui vergognarsi di fronte a uno dei suoi figli più geniali, che ha saputo cantare la bellezza e la sensualità in tutto il mondo».