Gianna Nannini: «La curiosità mi porta a cercare sempre cose nuove. Ai giovani dico: trovate il vostro sound nella voce» – Intervista

Nella primavera del prossimo anno partirà da Livorno il Giannatour, che poi attraverserà l’Italia passando da Milano, Firenze, Padova, Jesolo, Roma, Eboli, Bari, Bologna e Torino, riportando così Gianna Nannini sul palcoscenico dei grandi palazzetti italiani. A seguire otto date in Europa

Giannagold non è il solito greatest hits/bancomat, non è il rigurgito di un’artista dal passato glorioso e un presente senza cose da dire. Se lo specifichiamo è perché questo genere di album sono all’ordine del giorno, ma non è di certo un problema che riguarda Gianna Nannini; il doppio disco infatti mette insieme diverse cose. La prima però è certamente l’oro con cui la cantautrice 72enne, uno dei pochi esempi di rock purissimo della storia della canzone all’italiana, riveste, supportata dall’orchestra Sinfonica di Londra, molti dei suoi grandi classici, compresa una selezione di chicche dal suo repertorio particolarmente adatte per il confronto orchestrale. Poi però ci sono anche tre inediti, uno scritto con Brunori SaS e Dimartino, un altro con Gazzelle, il terzo con Dardust; tre brani di assoluto valore che dimostrano come Gianna Nannini sia un’artista totalmente in grado di confrontarsi con ogni genere di composizione, e poi farla brillare.

Dopo aver firmato così tante canzoni e così fondamentali per il nostro patrimonio musicale nazione, cosa si sogna ancora?

«Ti ringrazio per questo che mi dici, ma a un livello alto ancora non ci sono arrivata. Questo disco sicuramente non è un punto d’arrivo, è un punto di partenza, tutta la mia esperienza lavorativa non è lavorativa ma è emotiva, è una curiosità di istinto che mi porta a cercare cose nuove. Quindi credo che questo disco sia l’apoteosi di quello che volevo. Per me questo è il mio lavoro, perché anche i pezzi vecchi sono diventati pezzi nuovi, anche in America è entrato Marra. Secondo me è successo perché volevo determinare il suono europeo della mia musica a cui lavoro da 20/30 anni. Secondo me rappresenta il top».

Molti grandi autori sviluppano un legame molto particolare, alle volte non proprio sereno, con i propri classici. Tu?

«Io non ho tutta questa preclusione per una cosa commerciale, una cosa troppo famosa, perché quando l’ho scritta non sapevo sarebbe diventata commerciale o un numero uno. Un pezzo, quando lo scrivi, senti che è molto forte, sì, questo lo senti, ma non sai poi dopo come andrà. Io non posso rifiutare una cosa che è diventata di tutti, non è più mia, non me ne frega niente di essere possessiva o giudicare una cosa che ho fatto e che ho comunicato a tante persone, non ho questo problema».

C’è un pezzo del tuo repertorio che ti aspettavi avesse più fortuna?

«Ho fatto un pezzo che si chiama Sogno che non è diventato un singolo famoso, ma ci sono tanti pezzi che non sono singoli ma per me sono allo stesso livello di altri, magari non sono stati scoperti, questo è il meccanismo discografico per cui c’è sempre un singolo principale e poi di tutti gli altri ci si dimentica. Peccato, perché per esempio in questo disco c’è un pezzo che è Mama che non c’entra niente, magari non è un hit, ma è talmente bello che quando lo canto mi sento così bene…offrirlo in un disco e live è una poesia unica, anche se non è un pezzo andato in radio, chi se ne frega».

Nella musica italiana oggi sembra mancare l’elemento rock, una rottura come quella proposta da te ai tempi…

«Il rock è una parola non definibile, per me il rock è musica popolare. Fai un pezzo folk e magari è rock. Penso al folk perché la nostra natura nasce da queste canzoni, gli stornelli toscani, la festa della Taranta in Puglia, tutto questo è rock per me, non è che lo sia meno perché ci sono degli strumenti più etnici. Riguardo la rottura, è cambiato tutto il sistema di trasmissione del suono, oggi innanzitutto ci sono gli auricolari, che prima non c’erano, quindi tutto questo mette una precisione, una pulizia del suono, che toglie tutta quella sporcizia bella del rock, che secondo me invece ci vuole, per essere più ruspanti; questa pulizia del suono ha sicuramente danneggiato il rock. Blanco spacca molto con la voce, ci sono artisti che hanno nuove caratteristiche per essere dirompenti».

Oggi cosa consiglieresti a chi vuole fare musica?

«Trova il tuo sound nella voce, nella scrittura dei pezzi e nel suono, vai a cercare la produzione, scegli quella più difficile, perché c’è poca gente che vuole lavorare e si imita molto. Però io ho fiducia, sento tante cose belle in giro, c’è un nuovo rinascimento della musica che comprende tante cose».

Tu nel disco proponi anche degli inediti con tre ragazzi che forse rappresentano al meglio questo rinascimento…

«Gazzelle è un’espressione rock, anche Brunori tende al rock».

Sono collaborazioni che non ci aspettavamo…

«Neanche io. Con Gazzelle avevo avuto dei contatti per fare una cosa per Sanremo ma poi non l’abbiamo fatta, mentre non conoscevo molto di Brunori, l’ho sentito in un’intervista che parlava di me in maniera molto bella. Mi sentivo così ricercata da questo mondo più giovane, emergente, rispetto alle mie cose, che invece erano più consacrate, più ferme, quindi mi smuoveva qualcosa dentro, volevo lavorare con loro».