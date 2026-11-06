Martina Colombari: «Ho un buco nella pancia, ci passa una mano». Perché non vuole operarsi e le parole sulle «scappatelle»

L'ex Miss Italia racconta la diastasi addominale con cui convive da oltre vent'anni. Poi torna sulla crisi con Billy Costacurta: «Non sono così bigotta»

«Ho un buco nella pancia, ci passa una mano». Martina Colombari parla del suo addome, quello che non è più tornato come prima dopo la nascita del figlio Achille, nel 2004. Nonostante gli allenamenti e l’attenzione all’alimentazione, c’è qualcosa che non può cambiare, la diastasi addominale, una separazione dei muscoli dell’addome che può verificarsi dopo una gravidanza. L’ex Miss Italia, oggi 51enne, ci convive da oltre vent’anni. E non ha intenzione di operarsi. Lo ha raccontato a Caterina Balivo, ospite di La Volta Buona su Rai 1, dove è tornata a parlare anche del suo matrimonio con Billy Costacurta e delle dichiarazioni sulle «scappatelle» che avevano fatto discutere.

«Ho un buco nella pancia»: perché Martina Colombari non vuole operarsi

La diastasi non le impedisce di allenarsi, né di condurre una vita normale. «Esteticamente non è bellissima perché non avrò mai l’addome piatto», ha spiegato Colombari, che in passato aveva già mostrato la propria pancia sui social. Lo aveva fatto soprattutto per le altre donne, per raccontare un cambiamento fisico che spesso si cerca di nascondere. «Puoi distruggerti di addominali, mangiare bene, ma non cambia nulla», ha raccontato. La separazione dei muscoli resta. E per correggerla, in alcuni casi, bisogna ricorrere alla chirurgia. Una strada che Colombari ha deciso di non percorrere, anche per i rischi che associa all’intervento. «Per me non è un problema, non mi dà fastidio, non è un handicap», ha precisato. «Volevo mostrarlo proprio per dire che può succedere dopo il parto, ma non facciamone una tragedia. I problemi sono altri».

Le «scappatelle» e la crisi con Billy Costacurta

Dalla pancia al matrimonio, quello con Alessandro «Billy» Costacurta, al suo fianco da circa trent’anni. Colombari è tornata su alcune dichiarazioni contenute nel suo libro Il cambiamento sei tu, in cui aveva raccontato una crisi vissuta con l’ex difensore del Milan prima della nascita di Achille. I due si erano separati per circa un anno. In quel periodo lei aveva avuto una relazione con un altro uomo. Un racconto che aveva riacceso il dibattito sulla fedeltà, soprattutto dopo le sue parole sulle «scappatelle». A La Volta Buona, Colombari ha voluto chiarire che non considera il tradimento una cosa da poco, ma nemmeno pensa che una relazione possa essere giudicata soltanto attraverso un episodio. «Non sono così, però non sono neanche così bigotta», ha spiegato.