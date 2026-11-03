«Sei attratto dagli uomini o dalle donne?». L’intervista all’ex don Ravagnani e lo scontro in Rai: «Mi metti in difficoltà» – Il video

A BellaMa' su Rai 2 Pierluigi Diaco incalza l'ex sacerdote, concorrente di Ballando con le stelle, sulla sfera intima: «Hai già avuto esperienze? Hai il dovere di chiarirci un po' le idee». Secondo le indiscrezioni, Milly Carlucci sarebbe furiosa

Doveva essere un’intervista dedicata all’esperienza a Ballando con le Stelle, ma il confronto tra Pierluigi Diaco e Alberto Ravagnani, ospite di BellaMa’ su Rai 2, si è trasformato in un serrato botta e risposta sulla vita privata e sentimentale dell’ex sacerdote. Una conversazione che ha suscitato reazioni anche sui social, dove alcuni utenti, commentando il video dell’intervista, l’hanno definita «surreale» e «agghiacciante».

L’intervista e le domande sull’intimità dell’ex sacerdote

Il conduttore ha spostato subito l’attenzione sulla sessualità di Ravagnani dopo la decisione di lasciare il sacerdozio. «Sei attratto dagli uomini o dalle donne?», ha chiesto. «Sono attratto dalle donne, però è una domanda che non ha un appoggio…», ha risposto l’ospite, visibilmente in difficoltà. Diaco ha insistito, chiedendogli se, dopo aver lasciato l’abito talare, avesse già avuto esperienze sessuali. «Tu mi stai dicendo che non hai vissuto la sessualità durante il sacerdozio, ma adesso che non sei più sacerdote la stai sperimentando… Non so se tu l’hai già sperimentata con una persona… Sì o no?», ha incalzato il conduttore.

Il confronto in diretta: «Terreno dove chiunque sarebbe in difficoltà»

Di fronte all’insistenza, Ravagnani ha replicato: «Mi stai mettendo in difficoltà portandomi su un terreno dove chiunque qui sarebbe in difficoltà». Diaco ha però rivendicato il diritto di porre domande dirette, ricordando la scelta dell’ospite di raccontare pubblicamente la propria storia. «Tu hai deciso di esporti pubblicamente e quindi hai il dovere di chiarirci un po’ le idee», ha detto il conduttore, tornando poi sul libro autobiografico in cui Ravagnani ha raccontato il percorso che lo ha portato a lasciare il sacerdozio. «Non pensi che dopo le cose che hai scritto nel tuo libro, dopo le cose profonde di cui hai tenuto renderci partecipi, tu meriti domande dirette al limite della maleducazione?», ha aggiunto Diaco, prima di concludere con un’ultima domanda: «Chi è oggi Alberto Ravagnani?». Stando a quanto riporta Fanpage, Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le Stelle (programma a cui partecipa l’ex sacerdote), sarebbe «furiosa» per l’intervista andata in onda oggi pomeriggio.

Milly Carlucci furiosa per l’intervista di Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani, andata in onda oggi pomeriggio. Fonti interne Rai riferiscono che la conduttrice e gli autori di #BallandoConLeStelle hanno protestato e manifestato il proprio dissenso in azienda. https://t.co/7FwkgjTcbg — Cinguetterai  (@Cinguetterai) November 3, 2026