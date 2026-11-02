Lo scontro in tribunale tra gli ex di Amici di Maria De Filippi: parte il processo per Aka7even. L’accusa di plagio sul brano «Loca»

La denuncia è stata sporta per violazione di diritto d'autore da un altro concorrente del programma, Emanuele Bertolucci detto Lema, che nel 2020 aveva scritto Loka

Basta una lettera per trasformare un tormentone in un contenzioso penale. Da una parte c’è Loka, con la k, scritta nel 2020 da Emanuele Bertolucci, in arte Lema, che aveva partecipato ad Amici nell’edizione 2019/2020. Dall’altra Loca, con la c, presentata nello stesso programma un anno dopo da Luca Marzano, in arte Aka7even. E proprio con quel brano, l’artista napoletano aveva dato il via alla sua carriera musicale e ottenuto successi. Dopo cinque anni, però, Lema ha denunciato il cantante per violazione del diritto d’autore e mercoledì 4 novembre al Tribunale di Roma si terrà la prima udienza del processo.

Com’è nato il successo di Aka7even

Era il 24 aprile 2021 quando, durante la sesta puntata del serale del talent di Maria De Filippi, Aka7even aveva presentato in diretta nazionale in suo brano Loca. Nonostante non avesse vinto il programma, l’artista aveva iniziato la sua carriera musicale proprio grazie a quella canzone: aveva conquistato le classifiche, ottenuto tre dischi di platino e raggiunto le 44 milioni di visualizzazione su Youtube. E poi ancora, Aka7even era stato premiato come il miglior artista italiano agli MTV Europe Musica Awards del 2021 ed era diventato uno dei cantanti emergenti italiani più famosi di quegli anni. Tant’è che è arrivato anche sul palco dell’Ariston nel 2022 con Perfetta così e poi nel 2026 con Poesie clandestine, brano che canta con LDA. Un successo costruito proprio a partire da quella canzone presentata al serale di Amici.

Qual è il problema dietro il brano Loca

Dopo 5 anni dall’esibizione, Loca torna al centro dell’attenzione, ma questa volta della magistratura. Secondo il musicista Emanuele Bertolucci, detto Lema, il brano sarebbe un plagio del suo Loka. Presentando la denuncia, l’artista aveva spiegato di aver partecipato alla selezione di Amici nel 2019, ma di essere stato scartato prima di arrivare al serale. In quegli anni, Lema avrebbe composto Loka, senza mai presentarla ai giudici, seguito dalla casa di produzione Cosmophonix Production e dal titolare Gianvito Vizzi. Il contratto, però, era durato solo un anno e nel 2020 Vizzi si era rivolto Aka7even per lanciare un cantante nel programma di Maria De Filippi. Pochi mesi dopo, il cantante, passato al serale, aveva portato Loca in diretta nazionale. Sentendo il brano, Lema aveva chiesto spiegazioni a Vizzi, che gli aveva assicurato il riconoscimento dei diritti autoriali.

Il processo a Roma da mercoledì 4 novembre

Così però non è stato, perciò Lema ha sporto denuncia contro Aka7even. Loca, secondo l’accusa, non sarebbe una canzone inedita, ma l’artista se ne sarebbe appropriato solo cambiando una lettera del titolo e qualche parte delle strofe. E ora si darà il via al processo: il prossimo mercoledì, 4 novembre, Aka7even dovrà presentarsi davanti al giudice del Tribunale di Roma e, difeso dai legali Raffaele Benincasa e Marco Moscatiello, dovrà rispondere della contestazione prevista dall’articolo 171 della legge sul diritto d’autore. Per la procura, come riporta Repubblica, Aka7even non avrebbe avuto i diritti per cantare Loca e si sarebbe attribuito la creazione del brano. A oggi il possibile plagio è solo un’accusa e non una colpevolezza accertata. Nell’inchiesta, però, non sono coinvolti la casa di produzione e Vizzi.