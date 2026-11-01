Ottimi gli album di Giuse The Lizia e dei CCCC, Lucio Corsi ritorna e Pezzali indovina il pezzo. Ma che noia Sangiovanni – Le recensioni

Nuova settimana di uscite discografiche italiane, molte delle quali particolarmente interessanti. Specialmente se parliamo di dischi: Francesca Michielin completa il suo viaggio esoterico nella magia con uno studio sulle sonorità anni ’80 che non troverete da nessun’altra parte. Kid Yugi, nonostante ancora sia lontano dall’apice letterario, continua a sfornare pezzi molto interessanti. Una citazione a parte merita l’album di Giuse The Lizia, uno dei migliori lavori dell’anno, un’opera generazionale che segna una maturità del cantautore siciliano davvero notevole. Ottimi i dischi di CCCC e Dadà, due progetti di assoluto livello. Non delude poi il ritorno di Francesco Baccini con il secondo volume di Nomi e cognomi, il disco che negli anni ’90 creò scandalo. Tanta bella roba anche per quanto riguarda i singoli, Max Pezzali, per esempio, azzecca uno dei migliori brani della sua seconda parte di carriera. Torna a bussare alla porta anche Lucio Corsi con un brano assai rassicurante, un po’ come quello di Alfa. Ci è molto piaciuta la collaborazione tra i Fask e Riccardo Zanotti, il singolo che ne è venuto fuori è assai intrigante. Ottimo il ritorno de Le Vibrazioni così come anche la ballad folk di Luca Barbarossa. Male invece Sangiovanni che non presenta uno straccio di idea originale, male Nesli, il pezzo purtroppo non buca, e male anche Giordana Angi con il suo solito pop da discount. Chicca della settimana: il nuovo pezzo del genialoide Scar, si intitola Prima di andare a dormire. A voi, tutte le recensioni delle nuove uscite discografiche italiane.