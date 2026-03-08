Niente male i dischi dei big di Sanremo ma Mina e Cocciante giocano un altro sport. Le recensioni

Sanremo ’26 ha combinato un patatrac e ora sta a noi raccogliere i cocci. Da questa e per le prossime settimane usciranno tutti gli album legati ai big in gara al Festival. Un Festival che non ci ha regalato particolari gioie, e se le canzoni in gara hanno rappresentato un assaggio di ciò che troveremo nei singoli dischi, Dio abbia pietà delle nostre anime. Partiamo comunque benino, perché, scherzi a parte, Patty Pravo che nel suo disco canta brani di tutta una serie di giovani e quasi sempre bravi autori, è un esperimento molto interessante. Mara Sattei si allontana dal suo solito ambient e certamente fa una bella figura. LDA e Aka 7even se la spassano, esattamente come a Sanremo, e questo divertimento si percepisce bene nel disco. Non male il disco di Marco Masini anche se da uno come Marco Masini ci si aspetta sempre qualcosa in più. Andando oltre il Festival (e non ne vediamo l’ora), valido l’EP acustico di Carl Brave, una perla rara quello di Claver Gold, esattamente l’opposto di quanto proposto dal sempre mediocre Capo Plaza. Passando alla sezione singoli: Mina e Cocciante propongono due singoloni che non hanno bisogno di certo del nostro consenso. Ormai forse nemmeno Salmo, ma ve lo diciamo comunque: un pezzone. Un po’ come quello che hanno proposto anche i Calibro 35 e Amalfitano. Sorpresa da parte di MamboLosco, finalmente un pezzo sensato, stappiamo la bottiglia buona. Rimaniamo delusi invece da Eddie Brock, che dopo la figuraccia a Sanremo con il nuovo singolo conferma il fatto di non essere proprio pronto pronto per la Serie A della musica italiana. Peccato. Ci consolano i Queen of Saba che completano il loro delizioso disco di musica per bambini Come una foglia, nostra scelta come chicca della settimana. A voi le nostre recensioni a tutte le nuove uscite italiane del weekend.