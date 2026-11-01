«Ma andate a fan*ulo, va!», lo sfogo di Iva Zanicchi contro Mediaset in diretta tv. Cosa l’ha fatta infuriare – Il video

Show in diretta a Domenica In per l'assenza di comunicazioni dai vertici dell'azienda. Mara Venier ride e si dissocia: «Ti prendi tu la responsabilità»

«Ma andate a fanculo, va!». Iva Zanicchi non le manda a dire a Mediaset e, ospite di Mara Venier a Domenica In, si lascia andare a uno sfogo in diretta televisiva. A scatenare la reazione della cantante sono le indiscrezioni sul possibile ritorno di Ok, il prezzo è giusto, lo storico programma che ha condotto per undici anni e che, secondo le voci circolate, potrebbe essere affidato a Ilary Blasi. Zanicchi chiarisce subito di non avere nulla contro la possibile nuova conduttrice. «Oh guarda. Ilary, tu sei una donna meravigliosa, lo dico sinceramente, sei bellissima», afferma. «Farai Ok in modo splendido. È una trasmissione che ho amato e che ho fatto per 11 anni. Sono contenta, avrà successo», aggiunge. A infastidirla, piuttosto, sarebbe stata la mancanza di una comunicazione da parte dell’azienda.

La battuta contro Mediaset

«L’unica cosa… dato che non tengo un cecio in bocca… sono contenta, auguro grande successo, ma avrei preteso che Mediaset mi facesse una telefonatina e mi dicesse “guarda Iva che rifacciamo Ok”, per informarmi… ma andate a fanculo, va!», prosegue. La battuta scatena le risate di Mara Venier, che si affretta però a precisare «Ti prendi tutte le responsabilità…». Lo scambio tra le due è diventato virale sui social. Durante l’intervista, Zanicchi ha parlato anche del suo ritorno a teatro con Viva la mamma!, commedia scritta da Diego Ruiz, che recita nello spettacolo insieme a Samuel Peron e Michela Miconi. Il debutto è previsto per il 5 novembre al teatro Goldoni di Corinaldo e dal 17 al 23 novembre la rappresentazione farà tappa al teatro Manzoni di Roma.