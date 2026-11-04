Diaco e le domande imbarazzanti a Ravagnani: «Perché quella è violenza». L’attacco del prete influencer don Schena – Il video

Il parroco di Brindisi difende l'ex sacerdote dopo l'intervista a BellaMa' in cui Pierluigi Diaco ha fatto domande insistenti sull'intimità del concorrente di Ballando con le stelle dopo aver lasciato la tonaca

«L’intimità è sacra. Vale per tutti, anche per noi preti e per chi ha lasciato il ministero» ha detto sul suo profilo Instagram il sacerdote, psicologo clinico e parroco di Brindisi, Cosimo Schena, diventato famoso sui social. Schena ha preso le difese dell’ex sacerdote Alberto Ravagnani dopo l’intervista di Pierluigi Diaco andata in onda il 3 novembre a BellaMa’ su Rai2 che ha provocato forti polemiche sui social. Nel video il parroco di Brindisi immagina di prendere il microfono durante la Messa e chiedere dall’altare a una persona seduta tra i banchi con chi vada a letto. Quella persona gli chiede di smettere e lui insiste davanti a tutti: «E qualcuno mi direbbe “Don, si fermi”. E avrebbe ragione».

Perché per Schena è stata violenza contro Ravagnani

Nel commentare l’episodio televisivo, Schena esprime anche una valutazione particolarmente severa sull’insistenza delle domande intime da parte del conduttore, che, secondo il suo punto di vista, sarebbero una forma di violenza gratuita. Il riferimento è anche alla particolare esperienza di Alberto Ravagnani, la cui decisione di abbandonare il ministero sacerdotale ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica.

Che cosa è successo durante l’intervista

Avrebbe dovuto essere un’intervista ad Alberto Ravagnani sull’esperienza a Ballando con le stelle, ma subito Pierluigi Diaco si è concentrato sulla vita privata e sentimentale dell’ex sacerdote. «Sei attratto dagli uomini o dalle donne?» ha chiesto il conduttore di BellaMa’. «Sono attratto dalle donne, però è una domanda che non ha un appoggio…» ha risposto l’ospite. «Tu mi stai dicendo che non hai vissuto la sessualità durante il sacerdozio – ha incalzato Diaco – ma adesso che non sei più sacerdote la stai sperimentando… Non so se tu l’hai già sperimentata con una persona… Sì o no?». Allora, di fronte all’insistenza, Ravagnani ha replicato: «Mi stai mettendo in difficoltà portandomi su un terreno dove chiunque sarebbe in difficoltà».