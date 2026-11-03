Aka7even e Lda a sorpresa annullano il tour. Come l’hanno spiegata ai fan (che non gli credono): i dubbi sull’accusa di plagio – Il video

L'annuncio è stato dato su Instagram dai due cantanti, che hanno spiegato i motivi dietro la separazione e rassicurato sul rimborso dei biglietti. Ma il pubblico non ci sta: «Non è credibile, c’è qualcosa che non va»

Mancavano solo tre date e venti giorni per concludere il loro Ultimo ballo tour – Live Indoor, ma Lda e Aka7even sentivano la necessità di continuare con la carriere da solisti. Per questo si sono messi davanti al telefono e, parlando direttamente alle fan, hanno dato la «brutta notizia»: non continueranno più il loro progetto insieme e i concerti a Napoli, Milano e Roma saranno annullati e i biglietti rimborsati.

Com’è nata la collaborazione tra i due artisti

Luca D’Alessio, figlio di Gigi D’Alessio e in arte Lda, e Luca Marzano, detto Aka 7even, sono entrambi ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi Amici, ma di edizioni diverse. Proprio grazie al programma erano riusciti a ottenere successo nell’ambito musicale, venendo acclamati dal pubblico con i loro inediti Quello che fa male e Loca. Poi le loro strade si sono unite al 76° Festival di Sanremo, quando hanno cantato insieme il brano Poesie Clandestine. Dallo scorso febbraio Lda e Aka7even avevano dato il via a una collaborazione musicale con anche un tour in tutta Italia. Ma quel percorso sembra essere terminato a soli 9 mesi di distanza e ad annunciarlo sono stati proprio i due artisti.

Cos’hanno spiegato Lda e Aka7even nel video sui social

Sui loro profili Instagram Lda e Aka7even hanno pubblicato un video per raccontare ai fan «una cosa riguardo al nostro progetto che è iniziato quasi un anno fa». All’esibizione sul palco dell’Ariston sono seguiti un disco, firmacopie e date live da Nord a Sud in un «progetto che nasce in maniera spontanea, dall’amicizia e dalla voglia di condividere la musica». Dopo il grande successo avuto insieme a livello nazionale, «ci siamo chiesti quale sarebbe stato poi il passo successivo da fare» spiegano i cantanti, specificando che «ad un certo punto ci siamo resi conto che ognuno aveva la necessità di prendere la propria strada, quindi di concentrarsi sul proprio percorso».

La decisione di tornare alle carriere individuali «è stata presa in maniera completamente univoca, con serenità. – chiariscono – La nostra amicizia rimane intatta, ci vogliamo bene, viviamo nella stessa casa, quindi è tutto nella norma, solo che vogliamo concentrarci sui nostri percorsi».

Per i fan, però, non era solo questa la brutta notizia: non solo Lda e Aka7even si separeranno, ma annulleranno le tre date rimanenti del tour. Non si faranno i live del 20 novembre alla Casa della Musica di Napoli, del 23 novembre ai Magazzini Generali di Milano e del 24 novembre all’Atlantico di Roma. Ma i biglietti, come sottolineano i due artisti, saranno rimborsati. «È stata una scelta presa perché vogliamo essere veri al 100% con voi. – spiegano – Salire sul palco e fingere magari di essere presissimi da quel momento lì non fa parte di noi, come non abbiamo mai finto e preparato niente». I due cantanti terminano il video chiedendo scusa e ribadendo: «Ci tenevamo a dirvelo insieme, a metterci la faccia perché è giusto che sia così. Ci dispiace tantissimo e vi ringraziamo soprattutto per l’attenzione. Un bacione ragazzi».

Come hanno reagito i fan

L’annuncio è stato accolto da molti utenti su Instagram con tranquillità e affetto, riempendo i commenti sotto il video di cuori rossi e ringraziamenti. «Amori miei non vi preoccupate, l’impostante e la vostra serenità» scrive un’utente, mentre altri augurano «in bocca al lupo» e ribadiscono che il pubblico «vi vuole bene». Ma non è così per tutti. Molti fan, infatti, hanno criticato l’annullamento venti giorni prima dei concerti, che oltre all’acquisto dei biglietti richiedono un’organizzazione di trasporti e alloggi.

«Sappiate che non è tanto irrispettoso ed è mancanza di rispetto. – commenta una ragazza – Anche per le persone che comunque non vedevano l’ora di rivedervi o vedervi per la prima volta, per le persone che hanno speso soldi in voli, alberghi ecc ecc». Altri accettano «il distacco artistico ma finire con queste 3 date insieme poteva essere una bella cosa» e per alcuni la spiegazione «non è credibile c’è qualcosa che non va, non è da voi!».

Quali motivazioni possono esserci dietro la separazione

Secondo alcuni fan, i due cantanti avrebbero scelto di cancellare le ultime tre date a causa dei pochi biglietti venduti. Altri invece guardano al tempismo: Aka7even è accusato di violazione dei diritti d’autore proprio per il suo inedito di Amici, Loca, e il processo inizierà domani, mercoledì 4 novembre, al Tribunale di Roma. La denuncia è stata sporta da un altro ex concorrente di Amici, Emanuele Bertolucci detto Lema, eliminato prima di poter accedere al serata nell’edizione del 2019/2020. Secondo l’artista, il suo brano Loka, scritto nel 2020 ma mai presentato davanti ai giudici, sarebbe stato plagiato da Aka7even nel 2021, quando ha presentato al serale del talent Loca.