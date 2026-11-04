Caso Ravagnani: sulle domande di Diaco a BellaMa’ interviene Milly Carlucci e la squadra di Ballando. «Fatto inaccettabile»

Dopo l'intervista aggressiva del conduttore sulla vita sessuale dell'ex prete, oggi concorrente nel dance show, arriva la dura replica della conduttrice di Rai 1 e del suo gruppo di lavoro. Molti i vip schierati a supporto dell'ex sacerdote.

Milly Carlucci e la squadra autoriale di Ballando con le stelle intervengono pubblicamente per difendere Alberto Ravagnani, suo concorrente nello show, dopo le polemiche scaturite dalla sua intervista a BellaMa’, condotta da Pierluigi Diaco.

Condivido con voi le riflessioni mie e dei miei autori #BallandoConLeStelle @Ballando_Rai pic.twitter.com/J0U9U8KObF — Milly Carlucci (@milly_carlucci) November 4, 2026

Attraverso una nota diffusa su Instagram, la conduttrice di Rai 1 ha definito «inaccettabile quanto accaduto», ribadendo a nome di tutto il gruppo di lavoro vicinanza e sostegno incondizionato all’ex sacerdote. «Riteniamo inaccettabile quanto accaduto e rinnoviamo pubblicamente ad Alberto tutto il nostro affetto e la solidarietà, già ripetutamente espressa, da tutto il nostro gruppo di lavoro, in privato», dichiara la conduttrice. Nel comunicato congiunto, la produzione rivendica la linea editoriale dello show: «Ballando con le stelle da sempre ha proposto al suo pubblico temi su cui riflettere, con l’intento di capire e includere aspetti di una società complessa e in continuo divenire. Ringraziamo Alberto Ravagnani per aver accettato l’invito a condividere con noi la sua esperienza di vita. Siamo felici di continuare insieme un percorso umano e artistico nel profondo rispetto della persona».

Le reazioni

Il post ha subito raccolto l’adesione e i commenti di volti storici della trasmissione come Carolyn Smith e Rossella Erra, a cui si sono aggiunti messaggi di supporto da parte di altre personalità note dello spettacolo e dello sport, tra cui Elena Sofia Ricci, Aurora Ramazzotti e Fabio Fognini.

Cosa ha combinato Diaco

Durante la puntata di BellaMa’ su Rai 2, Pierluigi Diaco ha sottoposto l’ex sacerdote Alberto Ravagnani a un incalzante e aggressivo interrogatorio sulla sua sfera privata, chiedendogli con insistenza se fosse attratto da uomini o donne e se avesse già consumato rapporti sessuali; di fronte al palese disagio dell’ospite, il conduttore ha rifiutato di fermarsi, rivendicando il diritto di porre domande «al limite della maleducazione» con la pretesa che chi si espone mediaticamente abbia il dovere di svelare la propria intimità al pubblico anziché venire in studio a fare «la passerella di Ballando con le stelle».