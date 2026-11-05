Caso Ravagnani, parla Diaco: «Quello che ho fatto si chiama giornalismo»

La replica del conduttore Rai, travolto dalle polemiche. La narrazione dell'ex prete «avrebbe suggerito a qualsiasi bravo o medio giornalista di chiedere a lui spiegazioni»

«Quello che ho fatto si chiama giornalismo, mestiere sempre più raro in Italia». Pierluigi Diaco non molla e interviene dopo le polemiche che lo hanno coinvolto per la sua intervista all’ex prete influencer Alberto Ravagnani, oggi concorrente di Ballando con le Stelle.

Diaco e «qualsiasi bravo giornalista che avrebbe chiesto spiegazioni»

All’Adnkronos il conduttore di “BellaMa” precisa: «La narrazione pubblica di Alberto Ravagnani, costruita da lui stesso sui suoi canali social, nelle interviste tv, nei suoi spettacoli teatrali e nelle clip che precedono il suo ingresso nella pista di Ballando con le Stelle, avrebbe suggerito a qualsiasi bravo o medio giornalista di chiedere a lui spiegazioni sulla sua nuova avventura in un mondo, quello dell’eros, che prima da sacerdote non poteva sperimentare con altri corpi, come lui stesso ha dichiarato in tante occasioni». «Non ho più altro da aggiungere – conclude Diaco – Mi fermo qui. Con orgoglio e felicità. W le stelle che ballano».