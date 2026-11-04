Report, la prima puntata e l’inchiesta su Lavitola

Il servizio sul depistaggio dopo l'attentato. E un editoriale dei nuovi conduttori per voltare pagina dopo Ranucci

La data è quella di domenica 8 novembre. E Report aprirà con un’inchiesta su Valter Lavitola. Il servizio dello storico inviato Daniele Autieri ruoterà attorno al cantiere navale Vittoria di Adria (Rovigo) e al tentativo di depistaggio dell’ex direttore dell’Avanti sul movente delle bombe a Sigfrido Ranucci. Ma ci sarà anche un editoriale dei nuovi conduttori Daniele Piervincenzi e Claudia De Pasquale.

La prima puntata di Report su Lavitola

Report, racconta oggi Repubblica, avrà una nuova sigla, molto simile a quella iniziale. Il Report Lab ideato da Ranucci con Franco Di Mare per dare spazio ai giornalisti più giovani con un focus su questioni locali e diritti umani si chiamerà Play Report. E dietro le quinte della redazione è stata anche creata una squadra per il fact-checking. Si chiama “red team”, il nucleo rosso. I colleghi saranno incaricare di contestare tesi e affermazioni dei servizi. E infine un’inchiesta di Luca Bertazzoni sugli youtuber di destra: la variegata galassia di influencer che monetizzano il “degrado urbano” – o quello che loro presentano come tale – portando linfa ai partiti che si nutrono di retorica securitaria.

Milena Gabanelli

Nelle scorse settimane la prima conduttrice Milena Gabanelli è passata in redazione per augurare buon lavoro ai colleghi. Intanto su RaiNews24, dov’è vicedirettore Ranucci, lunedì è iniziato Spotlight, il programma d’inchiesta che coordina, ma non conduce.