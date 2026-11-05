«Un attacco violento e scorretto», parla Alberto Ravagnani dopo l’intervista shock a BellaMa’: la rabbia per le domande intime di Diaco

In un'intervista a Fanpage l'ex sacerdote racconta come ha vissuto le domande sulla sua sessualità a BellaMa' e il sostegno ricevuto dalla conduttrice di Ballando con le stelle: «Non mi sono sentito solo»

Alberto Ravagnani vuole lasciarsi alle spalle lo scontro con il conduttore Pierluigi Diaco. In un’intervista a Fanpage, l’ex sacerdote, oggi concorrente di Ballando con le stelle, racconta che un confronto del genere è stato del tutto inaspettato, definendolo «un attacco violento e scorretto». Le domande sulla sua vita privata non gli sono andate giù. È ancora «scombussolato per il trambusto che si è creato». Non intende però alimentare ulteriormente la polemica. La concentrazione è tutta sulle prossime puntate della competizione di ballo su Rai 1, dove gareggia con la maestra Erica Martinelli: «Voglio continuare a vivere ogni momento con entusiasmo, passione e gratitudine, concentrandomi su ciò che conta davvero».

Le domande di Diaco e la difesa di Milly Carlucci

Martedì 3 novembre Diaco, durante un’intervista all’ex sacerdote, ospite della trasmissione BellaMa’, gli aveva chiesto se fosse attratto dagli uomini o dalle donne e se, dopo aver lasciato il ministero, avesse avuto già esperienze sessuali. Ravagnani aveva manifestato il proprio disagio, ma il conduttore aveva continuato a incalzarlo, sostenendo che chi sceglie di raccontare pubblicamente la propria storia debba essere disposto a rispondere anche a domande particolarmente intime.

Il giorno successivo, la conduttrice Milly Carlucci aveva preso posizione insieme agli autori di Ballando con le stelle, definendo «inaccettabile quanto accaduto» e manifestando solidarietà al concorrente. «Mi ha fatto molto piacere che Milly, come capofila, e dietro di lei tutta Ballando con le stelle abbiano manifestato vicinanza rispetto a quello che è successo», ha commentato Ravagnani.

La vita dopo il sacerdozio

Nell’intervista a Fanpage, Ravagnani torna anche sulle difficoltà incontrate dopo aver lasciato il sacerdozio. A pesargli, spiega, è soprattutto il fatto di essere ancora giudicato in base al ruolo che ricopriva in passato. «Il tempo che ci ho messo per prendere e metabolizzare la mia scelta è stato piuttosto lungo. Forse le persone hanno bisogno di più tempo per comprendere i passaggi che sto facendo. Lo capisco». Senza dimenticare il suo passato nella Chiesa, Ravagnani oggi vuole sentirsi libero di scoprire chi è: «Non rinnegherò mai il mio passato, semplicemente oggi ho un’altra veste, un altro ruolo e dinamiche diverse. Però ogni volta che mi rimproverano perché mi comporto in un certo modo sento un po’ di tensione dentro di me, sento stridere delle corde, ma credo che faccia parte del gioco. Devo evolvere come persona».

La scelta di Ravagnani di partecipare a Ballando

La scelta di entrare nel cast di Rai 1, sostiene, è un passo in questo percorso di conoscenza: «Con il passare dei mesi, uno spettacolo a teatro e un viaggio dall’altra parte del mondo, è arrivata l’esperienza di Ballando». Più che un’opportunità economica, come insinuano alcuni, il ballo rappresenta, per Ravagnani, un’occasione per imparare a esprimersi attraverso il corpo, confrontarsi con le proprie emozioni e costruire relazioni diverse da quelle vissute durante il sacerdozio.