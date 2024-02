Martina Colombari operata d’urgenza all’addome, lo spavento dopo il malore: «Mi hanno salvata» – Il video

È riapparsa sui social stesa sul letto d’ospedale Martina Colombari, che ha raccontato di essere stata operata d’urgenza «e mi hanno salvata». L’ex miss Italia ha spiegato di aver avuto un malore mentre si trovava a Riccione, sua città natale dove era andata per far visita ai suoi genitori. Per alcuni giorni è stata assente sui social e solo oggi 5 febbraio ha svelato di aver subito un’operazione: «Oggi mi dimettono per fortuna. Ho avuto un intervento d’urgenza all’addome. Un po’ un patatrac in peritonite, sono stata ricoverata all’ospedale Ceccarini a Riccione». In giornata la moglie dell’ex calciatore Billy Costacurta assicura che sarà dimessa dall’ospedale. E dopo aver ringraziato i medici, rassicura i fan: «Avrò tempo per riprendermi».

