Caso Ravagnani, il Codacons presenta un esposto: «Chiesta la sospensione di BellaMa’ e sanzioni per Diaco»

Codacons e AssoUrt chiedono a Rai, Vigilanza, Agcom e Garante la sospensione del programma di Rai 2 e sanzioni per rete e conduttore. Nel mirino le domande sulla sessualità all’ex prete concorrente di Ballando con le Stelle. Presentato anche un esposto all’Ordine dei giornalisti

Dopo la contestatissima intervista di Pierluigi Diaco all’ex prete Alberto Ravagnani, oggi concorrente di Ballando con le Stelle, andata in onda lo scorso 3 novembre a BellaMà su Rai 2, il Codacons e l’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi (AssoUrt) hanno presentato un esposto ad Agcom, Garante per la Privacy, Commissione parlamentare di vigilanza e Cda Rai. Chiedono la sospensione della trasmissione fino alla conclusione degli accertamenti e una sanzione nei confronti della rete e del conduttore, di cui sollecitano anche le dimissioni.

Cosa sostengono le due associazioni

Per le due associazioni, le modalità con cui si è svolta l’intervista, «o per meglio dire l’interrogatorio», impongono una «verifica approfondita». «Accettare un’intervista non significa rinunciare alla propria riservatezza né consegnare alla trasmissione il diritto di indagare indiscriminatamente sulla propria vita privata», si legge nell’esposto, che richiama in particolare l’articolo 5 del Codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti: «La libertà di informazione e di critica deve confrontarsi con il rispetto della dignità della persona e con il principio di essenzialità delle informazioni diffuse, soprattutto quando riguardano la sfera sessuale».

L’intervista che ha suscitato polemiche

Durante l’intervista, che ha provocato forti polemiche sui social, il conduttore di BellaMà aveva incalzato Ravagnani con domande insistenti sulla sfera privata e sentimentale: «Sei attratto dagli uomini o dalle donne?». E ancora: «Tu mi stai dicendo che non hai vissuto la sessualità durante il sacerdozio, ma adesso che non sei più sacerdote la stai sperimentando… Non so se tu l’hai già sperimentata con una persona… Sì o no?». Diaco non si era fermato nemmeno davanti al disagio evidente dell’ex prete, che aveva replicato: «Mi stai mettendo in difficoltà portandomi su un terreno dove chiunque sarebbe in difficoltà». Il giorno successivo in difesa di Ravagnani era intervenuta la conduttrice di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci, che a nome di tutta la squadra aveva definito «inaccettabile quanto accaduto» e aveva espresso solidarietà al concorrente. In seguito alle polemiche era intervenuto anche lo stesso Diaco, che però aveva rivendicato il modo in cui ha condotto l’intervista: «Quello che ho fatto si chiama giornalismo, mestiere sempre più raro in Italia».

L’esposto al Consiglio di disciplina dell’Ordine dei giornalisti

Intanto, come riporta Fanpage, alcuni professionisti hanno presentato un esposto al Consiglio di disciplina dell’Ordine dei giornalisti, denunciando il comportamento inopportuno del conduttore di BellaMà durante l’intervista.