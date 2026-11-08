Ultime notizie Delitto di GarlascoHackerIsraeleLeonardo Del VecchioUcraina
MusicaPinguini Tattici NucleariSuoni e VisioniTananai

Brilla Gianna Nannini, bravi i Pinguini, che spasso Rocco Hunt e Clementino. Strazio natalizio: Il Volo – Le recensioni

08 Novembre 2026 - 09:21 Gabriele Fazio
pinguini tattici nucleari

Ritorno spiazzante di Tananai, malissimo i singoli di Tony Boy e Sarah Toscano. Chicca della settimana: Panico Park, il disco di Giorgio Consoli

Quanta musica anche in questa settimana discografica italiana, su tutti naturalmente brilla la stella cometa di Gianna Nannini, che da una bella rilucidata orchestrale ai suoi successi e sforna tre inediti di assoluto valore. Mentre il disco di Rocco Hunt e Clementino segna un punto e a capo nella storia del rap partenopeo, quello natalizio de Il Volo è talmente piatto che ascoltandolo oggi ci si potrebbe svegliare alla Befana perdendoci così tutte le feste. Per cui: attenzione. Passando alla sezione singoli, i Pinguini si scaldano benissimo in attesa del disco, mentre Tananai torna con un singolo abbastanza spiazzante. Sempre bene quel gran genio di Mace, una certezza i Management del Dolore Post-Operatorio, davvero niente male l’esordio solista di Tommaso Ottomano. Malino i Modà, un disastro incomprensibile Tony Boy, un disastro trascurabile Sarah Toscano. Chicca della settimana, il bellissimo disco di Giorgio Consoli dal titolo Panico Park. A voi le recensioni a tutte le nuove uscite italiane della settimana.

24 pagine
Guarda la gallery