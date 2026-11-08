Brilla Gianna Nannini, bravi i Pinguini, che spasso Rocco Hunt e Clementino. Strazio natalizio: Il Volo – Le recensioni

Quanta musica anche in questa settimana discografica italiana, su tutti naturalmente brilla la stella cometa di Gianna Nannini, che da una bella rilucidata orchestrale ai suoi successi e sforna tre inediti di assoluto valore. Mentre il disco di Rocco Hunt e Clementino segna un punto e a capo nella storia del rap partenopeo, quello natalizio de Il Volo è talmente piatto che ascoltandolo oggi ci si potrebbe svegliare alla Befana perdendoci così tutte le feste. Per cui: attenzione. Passando alla sezione singoli, i Pinguini si scaldano benissimo in attesa del disco, mentre Tananai torna con un singolo abbastanza spiazzante. Sempre bene quel gran genio di Mace, una certezza i Management del Dolore Post-Operatorio, davvero niente male l’esordio solista di Tommaso Ottomano. Malino i Modà, un disastro incomprensibile Tony Boy, un disastro trascurabile Sarah Toscano. Chicca della settimana, il bellissimo disco di Giorgio Consoli dal titolo Panico Park. A voi le recensioni a tutte le nuove uscite italiane della settimana.
- 1/23Pinguini Tattici Nucleari – Nella borsa di Anna
- 2/23Gianna Nannini – Giannagold
- 3/23Rocco Hunt e Clementino – The Album
- 4/23Tananai – Buonanotte anche stanotte
- 5/23Mace feat. Gemitaiz, Venerus, Promessa, Iako e Izi – Satellite
- 6/23Il Volo – Our Christmas
- 7/23Modà – Bonnie & Clyde
- 8/23Management del Dolore Post-Operatorio – La violenza intorno
- 9/23Tony Boy – Sparisci
- 10/23Sarah Toscano – Affinché nessuno ci cancelli
- 11/23Tommaso Ottomano – Cerco una ragazza, disperatamente
- 12/23Sugarfree e Alex Britti – Siamo diversi
- 13/23Alessio Bernabei - Asociale
- 14/23gIANMARIA – Senza la tua mano in tasca
- 15/23Pierdavide Carone – Non passi
- 16/23Dani Faiv feat. Pitta e Macello – Tre Raver
- 17/23Senza Cri – No Cap
- 18/23Materazi Future Club – The Italian Job
- 19/23Beba e Nerone - Klan
- 20/23Soap – Sensibile
- 21/23Welo – Madre
- 22/23Pugni – Mazzo di aghi
- 23/23Giorgio Consoli – Panico Park