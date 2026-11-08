Brilla Gianna Nannini, bravi i Pinguini, che spasso Rocco Hunt e Clementino. Strazio natalizio: Il Volo – Le recensioni

Quanta musica anche in questa settimana discografica italiana, su tutti naturalmente brilla la stella cometa di Gianna Nannini, che da una bella rilucidata orchestrale ai suoi successi e sforna tre inediti di assoluto valore. Mentre il disco di Rocco Hunt e Clementino segna un punto e a capo nella storia del rap partenopeo, quello natalizio de Il Volo è talmente piatto che ascoltandolo oggi ci si potrebbe svegliare alla Befana perdendoci così tutte le feste. Per cui: attenzione. Passando alla sezione singoli, i Pinguini si scaldano benissimo in attesa del disco, mentre Tananai torna con un singolo abbastanza spiazzante. Sempre bene quel gran genio di Mace, una certezza i Management del Dolore Post-Operatorio, davvero niente male l’esordio solista di Tommaso Ottomano. Malino i Modà, un disastro incomprensibile Tony Boy, un disastro trascurabile Sarah Toscano. Chicca della settimana, il bellissimo disco di Giorgio Consoli dal titolo Panico Park. A voi le recensioni a tutte le nuove uscite italiane della settimana.